Šokující video. Při zřícení skály v Brazílii zemřelo nejméně pět lidí

V Brazílii se zřítil kus skály na lodě s turisty v jezeře Lago de Furnas. Zahynulo nejméně pět lidí, 20 se pohřešuje. Informovala o tom agentura Associated... 09.01.2022, Sputnik Česká republika

K incidentu došlo v sobotu ve státě Minas Gerais. V médiích se objevily videozáznamy, na nichž je vidět, jak se ve strmé skále, podél níž se na jezeře plaví několik lodí, tvoří trhlina a do vody padá velký blok skály, který zaplavil nejméně dvě lodě.Šéf státních hasičů Edgard Estevo uvedl, že v současné době se pohřešuje asi 20 lidí a na jejich záchranu byli vysláni potápěči a vrtulníky.Lavina ve Velké FatřeLavina ve Velké Fatře na Slovensku si v polovině prosince vyžádala nejméně jednu oběť. Potvrdila to mluvčí Vrtulníkové záchranné zdravotní služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková s tím, že na místě události zasahovaly dva vrtulníky.Lavina spadla v oblasti Suché doliny, mezi vrchy Ostredok a Krížna. Letečtí záchranáři na místo postupně vyvezli 13 horských záchranářů a pět psů, kteří hledali dva muže. Do terénu vysadili také lékaře leteckých záchranářů.Druhého ze zasypaných mužů se zatím nepodařilo vypátrat. Záchrannou akci po setmění přerušili z důvodu rizika pádu dalších lavin a možného ohrožení zasahujících záchranářů. „V pátrání budeme pokračovat v úterý (14. 12.) ráno v součinnosti s Letkou Ministerstva vnitra SR,“ uvedli horští záchranáři na sociální síti.Podle dalších zveřejněných informací šlo o dvojici skialpinistů. Masa sněhu je měla úplně zasypat. Svědci nehody začali pátrat v laviništi, ale ani jeden ze zasažených neměl lavinový vyhledávací přístroj, což znemožňovalo jejich rychlou lokalizaci.V terénu zasahovaly posádky leteckých záchranářů z Banské Bystrice a Žiliny, horští záchranáři i psovodi z Donovalů, Martina a z Jasné. Součinní byli také polští horští záchranáři TOPR, kteří vrtulníkem ze Zakopaného dopravili na místo nehody zařízení na lokalizaci telefonních přístrojů spolu se dvěma záchranáři.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

