Tento nápoj vám prodlouží život, tvrdí vědci

Experimentu se zúčastnilo více než sto tisíc lidí, kteří prodělali rakovinu, infarkt nebo mrtvici. Tito lidé byli rozděleni do dvou skupin: první skupina pila čaj alespoň třikrát týdně, druhá ne.V průběhu sedm let trvajícího výzkumu se ukázalo, že lidé v první skupině měli o 20 % nižší riziko úmrtí na infarkt nebo mozkovou mrtvici, stejně jako pravděpodobnost vzniku takových diagnóz. Kromě toho se o 15 % snížilo riziko úmrtí z jiných důvodů. Ukázalo se také, že u 50letých účastníků experimentu, kteří pravidelně pili čaj, docházelo ke kardiovaskulárnímu onemocnění téměř o rok a půl později než u těch, kteří tento nápoj nepili.Jak vysvětlil spoluautor studie Dr. Dongfeng Gu, bioaktivní složky čaje, zejména polyfenoly, se z těla vylučují.Vědci mimo jiné porovnávali zelený a černý čaj. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že v zeleném nejsou polyfenoly okysličovány, čímž si zachovávají antioxidační vlastnosti. Autoři studie také vyzývají, abychom nepili čaj s mlékem, které ničí potenciální pozitivní účinky nápoje.Důležitost fyzické aktivityJak prodloužit život o několik let, vysvětlil již dříve během rozhovoru pro agenturu Sputnik slavný ruský lékař Leo Bokerija. „Dám vám příklad, který je velmi poučný. Američané provedli výzkum na desítkách milionů lidí, který ukázal, že člověk, který chodí dvě hodiny týdně, žije o šest až osm let déle než ten, který vede sedavý způsob života. Proto je chůze tak oblíbená, protože nevyžaduje žádné náklady. I když bydlíte v jednopokojovém bytě, procházejte se, hýbejte nohama – už to je fyzická aktivita,“ řekl.Bokerija uvedl, že samoizolace, v níž se lidé kvůli pandemii často ocitají, nám nemůže zabránit vést zdravý životní styl. Zdravý životní styl znamená správnou výživu, především odmítání alkoholu, a pravidelnou fyzickou aktivitu, zdůraznil.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

