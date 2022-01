https://cz.sputniknews.com/20220109/to-budete-koukat-soukalova-se-ve-skoro-50-let-stare-kombineze-trefila-------17136287.html

To budete koukat. Soukalová se ve skoro 50 let staré kombinéze trefila

To budete koukat. Soukalová se ve skoro 50 let staré kombinéze trefila

Světoznámá biatlonistka Gabriela Soukalová zveřejnila krásnou fotografii ve sportovním oblečení, které zdědila po své mamince. I když je z roku 1974, hvězda v... 09.01.2022

„Když už tak stylově. Hrdě jsem oblékla máminu závodní kombinézu z mistrovství světa v běžeckém lyžování ve Falunu 1974, kde v ní závodila a přivezly s holkama bronz ze štafety,“ zavzpomínala si hvězda.Celebrita něco vzkázala i své dcerušce.„Tahle posvátná kombinéza se u nás dědí z generace na generaci. Izabelko, máš to taky spočítaný,“ podotkla Gabriela.Na závěr poděkovala i fotografovi Jakubu Ludvíkovi za jeho umění.To, že se fotografie obzvlášť povedla, potvrdily i poznámky fanoušků.„Tohle je super fotka s ještě lepším výrazem! Skvěla práce fotografa a foto-modelky,“ ocenil snímek Martin Náhlovský.„Pořád Vám to s lyžemi sluší...“ napsala společnost Corpus Therapy.„Gabčo paráda, ať se daří,“ vyslovila nadšení Draža Charbuska.„Sexy kočka,“ lakonicky se vyslovil Martin Černý.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné době je Gábina šťastná s novým partnerem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka. V září 2021 se jim narodila dcera Izabela Gabriela.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

