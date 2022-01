https://cz.sputniknews.com/20220109/utokem-se-dobyt-nedaji-nejlepe-chranene-objekty-na-planete-17140857.html

„Útokem se dobýt nedají.“ Nejlépe chráněné objekty na planetě

Velitelská stanoviště armád, podzemní bunkry, tajné vojenské základny. Na Zemi existují místa, na jejichž obranu a ochranu nešetří vlády ani peníze ani síly... 09.01.2022, Sputnik Česká republika

Demilitarizované pásmo (Korea)Demilitarizované pásmo (DP), jež dělí Korejský poloostrov v okolí 38. rovnoběžky, je nejuzavřenější a nejvíce chráněná hranice na planetě. Pás země o délce 241 kilometrů a šířce 4 kilometry je úplně uzavřen jak pro civilisty, tak pro vojáky. Pohraničníci střílejí na narušitele bez varování. DP je doslova poseté minovými poli, po obou stranách jsou soustředěny značné vojenské síly.Z 10,5 tisíce děl a raketových protivzdušných systémů pozemních vojsk KLDR se 8 tisíc nachází v bezprostřední blízkosti hranice. Jsou s to zahájit prudkou palbu na útočící vojáky nepřítele a ostřelovat Soul. Ze severu chrání DP asi 300 tisíc vojáků, západní a východní pobřeží střeží stotisícové útvary. Vedle hranice mají síť podzemních krytů, koridorů, a opevněných bunkrů. Prorazit tuto obranu se dá pouze s obrovskými ztrátami, pokud je to vůbec možné.Ze strany Jižní Koreje jsou dislokované dvě ze tří armád pozemních vojsk. Mají menší počet vojáků než sousedé, avšak jsou nesrovnatelně líp vyzbrojení a vybavení. V republice mají navíc tři vojenské základny USA, které přijdou na pomoc spojencům v případě rozpoutání válečných akcí. V blízkosti demilitarizovaného pásma hlídkují zejména americké systémy protiraketové obrany THAAD.Velitelské stanoviště NORAD (USA)Srdcem národní bezpečnosti USA je tříkilometrová hora Сheyenne v okolí Colorado Springs a pod ní schovaný NORAD, Severoamerické velitelství protivzdušné obrany, které řídí americký a kanadský systém PVO a PRO. V případě jaderné války se v tomto bunkru má nacházet vojenské velení.Výstavba podzemní základny byla zahájena v roce 1961. Během tří let byl vybudován systém umělých jeskyň: tři tunely (délka 180 metrů, výška 20 metrů, šířka 15 metrů) přetínají čtyři další (délka 100 metrů, výška 17 metrů, šířka 10 metrů), které tvoří svéráznou mříž. Uvnitř se nachází 15 kovových konstrukcí, z nichž 12 představují fakticky dvoupatrové budovy, ostatní mají jednu nebo dvě úrovně. Vnější obšívku z nízkouhlíkových ocelových plechů o tloušťce 9,5 mm podporuje vnitřní ocelová kostra. Konstrukce jsou instalovány na pružinách a umí vydržet zemětřesení anebo nárazovou vlnu po jaderném útoku.Vchod do „bunkru soudného dne“ tvoří prohnutý tunel o délce 1,5 kilometrů, který naskrz protíná horu Cheyenne, a je uzavřen masivními hermetickými dveřmi o váze 25 tun a tloušťce 1 metr. V okolí je umístěn rozsáhlý systém PVO, jednotky ochrany dokážou vydržet mnohadenní obklíčení.Zakázané zóny (Rusko)Ve Washingtonu nejednou tvrdili, že v případě válečného konfliktu s Ruskem je prvořadým úkolem americké armády neutralizace takzvaných zakázaných zón (Anti-Access/AreaDenial, A2AD). V Pentagonu tak nazývají nepřátelské území kryté výkonným systémem PVO, protilodními raketami, pobřežními a pohotovostními taktickými útočnými systémy, prostředky radioelektronického boje. V Rusku je to Krym a Kaliningradská oblast. V NATO mají za to, že vojska tam budou mít zbytečně velké ztráty.V Kaliningradu se nachází štáb Baltského loďstva, v oblasti je velké seskupení různých druhů vojsk, zejména se zde nachází raketové systémy Iskander. Oblast jejich dosahu tvoří evropské základny NATO a objekty americké PRO. Před leteckými útoky chrání region dvě protiraketové brigády a tři pluky radioelektronického boje.Krymská základna Černomořského loďstva je chráněna pobřežními protilodními systémy. Dolet střelby činí 500 km, může dosáhnout dokonce tureckého pobřeží. Jakákoli loď v Černém moři je jejich potenciálním cílem. Na poloostrově je rovněž dislokován 22. armádní sbor se štábem v Sevastopolu. Patří k němu 1096. samostatný protivzdušný a protiraketový pluk s moderními raketovými systémy, jež mají čelit leteckému útoku. V těsném svazku s jednotkami PVO působí útvary 4. armády leteckých a kosmických sil a protivzdušné obrany.Vojenská námořní základna Jü-lin (Čína)Na ostrově Chaj-nan se nachází jeden z nejtajnějších objektů ČLR. Poprvé zjistili místo této základny Američané v roce 2008 a zveřejnili satelitní snímky dvou 950 metrových a čtyř menších přístavišť. Podle odhadu expertů mohou být v Jü-linu rozmístěny současně dvě útočné skupiny letadlových lodí anebo velké univerzální výsadkové lodě.Ale to nejzajímavější je skryté před satelity, hlavní infrastruktura se nachází ve skalních jeskyních. Podle údajů Pentagonu tam mají základnu strategických jaderných ponorek, každá s 12 balistickými jadernými raketami. Místa tu stačí na dvacet ponorek.Ostrov Chaj-nan a základna Jü-lin patří do Jižního vojenského okruhu, nejsilnějšího v čínské armádě. Není divu, protože Peking považuje Jihočínské moře za vlastní, a velmi bolestivě reaguje na pokusy USA působit v tomto regionu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

