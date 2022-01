https://cz.sputniknews.com/20220109/velka-dezinformace-rakusan-nesouhlasi-s-experty-ohledne-neucinnosti-ockovani-proti-omikronu-17144450.html

„Velká dezinformace.“ Rakušan nesouhlasí s experty ohledně neúčinnosti očkování proti omikronu

„Velká dezinformace." Rakušan nesouhlasí s experty ohledně neúčinnosti očkování proti omikronu

V posledních dnech se mezi odborníky šíří názor, že v boji proti variantě omikron nemá očkování dalšími dávkami smysl, protože již nebude tak užitečné jako... 09.01.2022, Sputnik Česká republika

O tom, že další dávky očkování by mohly být proti omikronu neúčinné, hovoří například imunolog Vojtěch Thon.Dodal, že očkování dalšími dávkami může být zbytečné a dokonce nebezpečné. Souhlasí i ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky Zdeněk Hostomský. Podle něj je nesmysl nutit do třetí dávky hlavně zdravé lidi ve středním věku a mladou část populace.Jako kontraproduktivní vidí očkování dalšími dávkami i Marek Petráš, vakcinolog a přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Po prodělání nemoci doporučuje jen jednu dávku, druhá je podle něj navíc. Jejich tvrzení je v rozporu s přístupem vlády.Rakušan v pořadu CNN Prima News uvedl, že omikron je mutací, která dokáže druhou dávku očkování prolomit, proto se teď v Česku musí podle něj hodně testovat. Očkování však má podle něj nadále smysl.Rakušan uvedl, že pokud omikron přijde v „nějaké drastické podobě a projde společností jako nůž, tak pak může vláda operativně zareagovat“.V pondělí Rakušan na vládu přinese seznam profesí, které by měly spadat do takzvané krizové infrastruktury, pro kterou by následně měla platit takzvaná pracovní karanténa, tedy systém, kdy by lidé i po pozitivním antigenním samotestu mohli zůstat v práci.„Zkracujeme karanténu, snažíme se očkovat, snažíme se testovat. Co jiného na ten omikron zbývá,“ řekl Rakušan.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

