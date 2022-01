https://cz.sputniknews.com/20220110/-nejlepe-oblekana-star-u-nas-helena-vondrackova-sklidila-vlnu-lichotek-za-to-jak-skvostne-vypada-17155411.html

„Nejlépe oblékaná star u nás.“ Helena Vondráčková sklidila vlnu lichotek za to, jak skvostně vypadá

„Nejlépe oblékaná star u nás.“ Helena Vondráčková sklidila vlnu lichotek za to, jak skvostně vypadá

Česká zpěvačka a herečka Helena Vondráčková opět zavzpomínala na svého kolegu Zdeňka Borovce. Při této příležitosti se podělila i o pár snímků ze vzpomínkové... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-10T13:38+0100

2022-01-10T13:38+0100

2022-01-10T13:38+0100

celebrity

helena vondráčková

koncert

zpěvačka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1147/09/11470972_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_42577c748bf72944001e0d393c97fa25.jpg

Helena Vondráčková umí překvapit i přes svůj věk. Stále je totiž velmi okouzlující a šik, a navíc má skvělý vkus. Vzhledem k tomu, že se udržuje, na ní vypadá snad každý outfit skvěle. A to dokázala i tentokrát...Její fanoušky ale více jak informace o vzpomínkovém koncertě zaujalo to, co měla na sobě a jak moc jí to slušelo. Okamžitě jí tak sledující psali, že je krásná a elegantní dáma.„Vypadáte neskutečně!“ zněla jedna lichotka a rozhodně nebyla poslední: „Moc hezké fotky.“Mnozí se vyjadřovali k jejímu vkusu. A jak jinak, než pozitivně: „Nejlépe oblékaná star u nás. Nejlepší zpěvačka a krásná žena.“Pro fanoušky je tak Helena stále top zpěvačkou, a to každým coulem. „Moc ti to sluší, Helenko. Záříš jako ta nejjasnější hvězda,“ lichotili jí.A řeč přišla i na její mladistvý vzhled: „Helenko, vypadáte „super“. Mohly by vám závidět ženy o jednu… možná i o dvě generace mladší.“Připomeňme, že Vondráčková před pár dny zavzpomínala na svého kolegu a „rodinného přítele“, vynikajícího českého básníka a textaře Zdeňka Borovce, který by 7. ledna oslavil 90 let. Řekla o něm, že „byl vynikajícím textařem a básníkem se smyslem pro perfektní frázování. Psal texty, které měly hloubku, poezii, příběh a byla radost je zpívat“.Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

helena vondráčková, koncert, zpěvačka