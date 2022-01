Andor Šándor řekl, kdo má být příštím prezidentem

„Pracujeme na tom. Jsem přesvědčen, že bychom se měli pokusit o to, mít společného kandidáta, minimálně jako koalice SPOLU. Potřebujeme kandidáta, který by měl širší společenskou podporu. K tomu je také potřeba, aby se splnilo několik věcí. Musíte najít správnou osobnost, která chce kandidovat. Napadá mě několik osobností, které by mohly kandidovat, ale to ještě neznamená, že jsou to lidé, kteří opravdu kandidovat chtějí,“ sdělil minulý týden Fiala portálu Seznam Zprávy.