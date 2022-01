https://cz.sputniknews.com/20220110/buresova-sokovala-sve-fanousky-jako-sexy-dracice-uplne-jiny-clovek-reaguji-uzivatele-site-17150690.html

Burešová šokovala své fanoušky jako „sexy dračice". Úplně jiný člověk, reagují uživatelé sítě

Burešová šokovala své fanoušky jako „sexy dračice“. Úplně jiný člověk, reagují uživatelé sítě

Před pár dny se na instagramovém profilu této krásky objevilo několik fotografií, na nichž je doslova k nepoznání. Kromě odvážného outfitu se totiž Burešová ukázala v nezvyklé visáži, a sice – v červených vlasech. Nutno dodat, že tato proměna na sexy kočku proběhla v rámci její nové role při natáčení seriálu Zoo, kde si zahraje jednu z hlavních postav.Fotografie zřejmě vzbudila velký zájem, jelikož se setkala se spoustou reakcí. Lidé ji okamžitě začali označovat za „sexy dračici“.Lidem se tak nová podoba Evy rozhodně zamlouvala. „Evičko, všude ti to sluší, ale tady mi spadla čelist,“ přiznali někteří.Mnoho lidí přitom psalo, že měli vůbec problém ji poznat. „To nejste Vy!!!“ ozývalo se například.Pár jedinců se dokonce uchýlilo k různým přirovnáním, protože jim Burešová někoho připomněla…Nebyla to však jediná sexy fotka, o níž se Eva na svém Instagramu podělila. Za pár dnů totiž přidala další, na níž ji fanoušci jen stěží poznávali.A i na tento snímek měli lidé jasný názor. „No, tak každopádně je to největší ikona,“ reagovali.Podle mnohýchje Eva opravdu „diva“. Další uživatelé jí také vzkazovali, že ať už bude mít na sobě cokoliv, vždy bude krásná.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas, skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v seriálu Slunečná.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Pár po dlouhých měsících mlžení potvrdil informace, že jsou spolu. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Pár společně vychovává dvě děti. Malou Stellu má Forejt z předešlého vztahu, stejně tak malý Nathaniel vzešel z již zaniklé lásky mezi Burešovou a hudebníkem Michaelem Krásným.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

