„Chovají se k nám dost hnusně. Jako ke kolonii.“ Ředitel FN v Motole se pořádně obul do farmafirem

Ředitel pražské Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík v rozhovoru pro Lidovky.cz prohlásil, že farmaceutické firmy typu Pfizer a Roche nastolují v Česku... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

Šéf tuzemské nemocnice v narážce na Českem plánovaný nákup léku proti covidu paxlovid z dílny Pfizeru uvedl, že je zklamán z chování farmaceutických firem, protože nabízí pro český trh, o nějž v důsledku jeho malé velikosti vůbec nemají zájem, obzvlášť nespravedlivé podmínky.„Ty podmínky jsou dost drsné, jejich styl je vyloženě vyjednávat z pozice síly. V poslední době to ale s farmafirmami zažíváme často, netýká se to jen covidu. Chovají se k nám jako ke koloniím a mně se to přestává líbit. Je to diktát, o podmínkách se nediskutuje. Taháme za hrozně krátký konec provazu,“ konstatoval.Nákup léků na covid-19 od PfizeruTento týden by Česko mělo podepsat smlouvu s firmou Pfizer na nákup léku na covid-19. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka nabízí výrobce 100 tisíc dávek za dvě miliardy korun.Podle firmy by ale první dodávka v prvním čtvrtletí mola být až na konci března. „Rozhodně ten lék objednám, i když jsem si vědom, že část možná dorazí až poté, co omikron zmizí. Ale ten lék je účinný na všechny typy variant covidu,“ doplnil ministr.Smlouvu s výrobcem podepsalo zatím jen Německo. Válek by chtěl nákup koordinovat s dalšími okolními státy.Nutno podotknout, že lék dostal schválení od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zatím jeho hodnocení nedokončila, uvedla však, že státy mohou paxlovid používat brzy po diagnostikování infekce.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

