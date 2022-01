https://cz.sputniknews.com/20220110/covid-19-v-cesku-nepolevuje-epidemie-nabira-na-sile-a-za-nedeli-pribylo-2-761-nemocnych-17151529.html

Covid-19 v Česku nepolevuje. Epidemie nabírá na síle a za neděli přibylo 2 761 nemocných

Situace s koronavirem v České republice se zatím nijak dramaticky nelepší, spíše naopak. Jak uvádí údaje ministerstva zdravotnictví, tzv. incidenční číslo se zvýšilo. Aktuálně na 100 tisíc obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 438 nakažených, tedy o sedm víc, než tomu bylo před týdnem. Za zmínku stojí, že největší šíření nemoci je nyní zaznamenáno v Praze (týdenní incidence – 754). A vývoj není nijak příznivý, jelikož epidemie bude dle odborníků zrychlovat i v dalších týdnech. Důvodem je inakažlivější varianta omikron.Za včerejší den bylo provedeno 7 461 antigenních testů (celkem již 30 891 709) a 21 652 PCR testů (celkem již 16 657 996). Údaje hovoří o tom, že se zvýšila pozitiva testů. Co se týče indikace, kdy se testují lidé například po rizikovém kontaktu s nakaženým, bylo 12 procent pozitivních. Mminulou neděli to bylo přes devět procent. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil ze zhruba 11 na téměř 15 procent. Za neděli bylo zjištěno 2 761 nově nakažených a celkový počet lidí, kteří od začátku epidemie (březen 2020) onemocněli koronavirem, již přesáhl 2,5 milionu. Tedy asi téměř každý čtvrtý obyvatel ČR.Pokud jde o počet vyléčených osob, zatím se z koronaviru uzdravilo. Naopak počet úmrtí je následující - 36 624 osob zemřelo, z toho sedm v neděli. Dodejme, že v první polovině prosince umíralo s nákazou přes sto lidí denně, poslední dobouse alepočty obětí pohybují v desítkách. Nejvíce obětí bylo evidováno v pondělí 3. ledna, kdy zemřelo 61 lidí s covidem. Tyto údaje z posledních dní se ale ještě mohou měnit.Dobrou zprávou je alespoň to, že naštěstí zatím klesá počet lidí hospitalizovaných v nemocnicích. Na konci víkendu v nich leželo 2 229 nemocných, což je nejméně od začátku loňského listopadu a asi o 670 méně než minulou neděli. Aktuálně je ve vážném stavu asi 420 pacientů.Dodejme také, že pokud jde o očkování, v ČR bylo za rok podáno přes 16 milionů dávek vakcíny. V neděli zdravotníci naočkovali přes 19 tisíc lidí, což je asi o3 800 víc než před týdnem. Téměř 16 500 lidí si přitom přišlo pro posilující dávku. Ukončené očkování má tak v zemi již 6,7 milionu lidí a víc než 2,8 milionu naočkovaných dostalo posilující dávku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

