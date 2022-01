Djokovič by se měl očkovat. Navrátilová nepodpořila srbského tenistu v australském incidentu

https://cz.sputniknews.com/20220110/djokovic-by-se-mel-ockovat-navratilova-nepodporila-srbskeho-tenistu-v-australskem-incidentu-17156511.html

10.01.2022

Legendární srbský tenista a špička světového žebříčku Novak Djokovič stále bojuje o právo se zúčastnit Australian Open a obhájit svůj titul na tomto grandslamovém turnaji. Poté, co australské úřady zrušily jeho vízum a rozhodly o deportaci Djokoviče kvůli tomu, že údajně neměl legitimní zdravotní výjimku z očkování proti koronaviru, se srbský sportovec proti tomuto rozhodnutí odvolal. Následně Australský federální soud v Melbourne této apelaci vyhověl a zrušil rozhodnutí australských úřadů.K celé kauze se vyjádřila bývalá tenistka Martina Navrátilová, která podle vlastních slov Djokoviče obdivuje a vždycky se ho zastávala, ale tentokrát to udělat nemůže. Navrátilová si totiž myslí, že za celé ty komplikace může sám srbský tenista, který odmítá očkování.Navrátilová zdůraznila, že Djokovič je velký lídr a úžasný sportovec, který by měl být příkladem pro ostatní, proto by Novak měl podstoupit vakcinaci, i když má k tomu nějaké osobní výhrady, myslí si bývalá tenistka.Odvolání DjokovičeAustralský federální soud v Melbourne vyhověl apelaci srbského tenisty Novaka Djokoviče, který se odvolal proti oprávněnosti zrušení svého australského víza a rozhodnutí o deportaci přijatého pohraniční službou této země.Soudce okresního soudu po pětihodinovém zasedání zrušil rozhodnutí australských úřadů o zrušení víza srbského tenisty. Soud se rovněž usnesl, že žalovaná, kterou je ministryně vnitra Karen Andrews, je povinna uhradit všechny soudní náklady a „podniknout všechny potřebné kroky pro neprodlené osvobození žalobce“ z hotelu pro migranty, kde se Djokovič nacházel od 6. ledna 2022.Srbský tenista byl zadržen ve středu večer na letišti v Melbourne kvůli problému s doklady. Později bylo uvedeno, že Djokovič nedokázal předložit příslušníkům australské pohraniční služby „objektivní a poctivé důkazy toho, že má legitimní zdravotní výjimku“ z vakcinace proti covidu-19. Po slyšení, které trvalo celou noc, bylo vízum tenisty zrušeno, byl varován o nutnosti opustit Austrálii. Djokovič se obrátil na Australský federální soud a odvolal se proti oprávněnosti rozhodnutí pohraniční služby.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

