Djokovič uspěl u soudu a může se účastnit Australian Open

Australský federální soud v Melbourne vyhověl apelaci srbského tenisty Novaka Djokoviče, který se odvolal proti oprávněnosti zrušení svého australského víza a... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

Soudce okresního soudu po pětihodinovém zasedání zrušil rozhodnutí australských úřadů o zrušení víza srbského tenisty. Soud se rovněž usnesl, že žalovaná, kterou je ministryně vnitra Karen Andrews, je povinna uhradit všechny soudní náklady a „podniknout všechny potřebné kroky pro neprodlené osvobození žalobce“ z hotelu pro migranty, kde se Djokovič nacházel od 6. ledna 2022.Srbský tenista byl zadržen ve středu večer na letišti v Melbourne kvůli problému s doklady. Později bylo uvedeno, že Djokovič nedokázal předložit příslušníkům australské pohraniční služby „objektivní a poctivé důkazy toho, že má legitimní zdravotní výjimku“ z vakcinace proti covidu-19. Po slyšení, které trvalo celou noc, bylo vízum tenisty zrušeno, byl varován o nutnosti opustit Austrálii. Djokovič se obrátil na australský federální soud a odvolal se proti oprávněnosti rozhodnutí pohraniční služby.Federální pohraniční služba znovu kvůli skandálu se zrušením Djokovičova víza prověřila doklady dvou dalších účastníků tenisového Australian Open, kteří měli výjimku z očkování proti covidu-19 a vstoupili do země bez povinného očkování, a zrušila vízum české tenistky Renaty Voráčové.Účast Djokoviče na Australian OpenPořadatelé Australian Open 5. ledna potvrdili, že Djokovič získal povolení ke vstupu do země a účasti v turnaji na základě zdravotní výjimky z očkování proti covidu-19. Tato zpráva vyvolala ostře negativní reakci v zemi a byla příčinou tvrdé kritiky na adresu samotného sportovce a také federálních a regionálních australských úřadů, které byly obviněny z dvojího metru.Australská tenisová federace a vláda státu Victoria učinily prohlášení, že Djokovič získal povolení ke vstupu do země, poněvadž předložil přesvědčivé důkazy, že nepodléhá vakcinaci, místní média a australští uživatelé internetu však na tato tvrzení reagovali skepticky.Djokovičovi je 34 let, získal 20 grandslamových titulů (9x Australian Open, 6x Wimbledonu, 3x USA Open, 2x French Open). Celkem má na kontě 86 titulů na turnajích pod záštitou Asociace profesionálních tenistů. Djokovič je rovněž držitelem bronzu z Olympijských her v Pekingu (2008). Dříve byla zveřejněna zpráva, že Srb může vynechat první turnaj Grand Slam sezóny kvůli odmítnutí očkování.Australian Open proběhne v Melbourne od 17. do 30. ledna.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

