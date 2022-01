https://cz.sputniknews.com/20220110/jako-na-jednotny-povel-prezident-tokajev-oznacil-nepokoje-v-kazachstanu-za-pokus-o-statni-prevrat-17152864.html

„Jako na jednotný povel.“ Prezident Tokajev označil nepokoje v Kazachstánu za pokus o státní převrat

„Jako na jednotný povel.“ Prezident Tokajev označil nepokoje v Kazachstánu za pokus o státní převrat

Prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev prohlásil, že vlna masových nepokojů, která otřásla Kazachstánem, podle něj vznikla „jako na jednotný povel“... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-10T10:14+0100

2022-01-10T10:14+0100

2022-01-10T10:14+0100

nepokoje v kazachstánu

nepokoje

teroristé

kassym-jomart tokajev

vladimir putin

oskb

kazachstán

almaty

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/17090139_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_eceeadd36bdf070c0b5aff3ac605e7d0.jpg

Prezident republiky prohlásil, že se banditské formace v Kazachstánu snažily zmocnit zbraní a bojové techniky. Poznamenal, že v důsledku toho zahynulo v Kazachstánu 16 příslušníků silových složek, počet obětí mezi civilisty se zatím upřesňuje. Tokajev také oznámil přímou účast teroristů na nepokojích v Kazachstánu, mezi nimiž byli i zahraniční ozbrojenci. Podotkl, že teroristé jednali v Kazachstánu se zvláštní brutalitou, dva vojáci zahynuli, když jim byly useknuty hlavy. Tokajev uvedl, že lednová krize se stala nejrozsáhlejší za celou dobu nezávislosti země. Politické požadavky, které zazněly během nepokojů, byly podle něj vyslyšeny a splněny. Tokajev také uvedl, že všechny země OSKB vystoupily jako jednotná fronta na pomoc Kazachstánu a pomohly svým příjezdem odrazit z Almaty teroristy. OSKB tak podle Tokajeva ukázala svou efektivitu a zdůvodnila tím svou existenci. Kazašský prezident ještě jednou poděkoval prezidentu RF Vladimiru Putinovi za pomoc při řešení vzniklé situace. Během zasedání OSKB navrhl Tokajev optimalizovat stanovené termíny pro reakci na krizové situace. Nepokoje v KazachstánuMasové protesty v republice začaly v prvních dnech roku 2022. Příčinou nespokojenosti obyvatel měst Žanaozen a Aktau na západě země bylo dvojnásobné zvýšení cen zkapalněného ropného plynu používaného na tankování aut. Později vyšli lidé do ulic také v dalších městech, došlo k několika střetům s policií, na obou stranách jsou oběti.Účastníci událostí, které vláda označuje za bojovníky nebo teroristy, podnikli několik pokusů o útok na vládní budovy a policejní stanice, tyto útoky však byly odraženy. Podle údajů OSN utrpělo během protestů v Kazachstánu zranění asi tisíc lidí. Kazašské ministerstvo vnitra informovalo o smrti 18 policistů.Na celém území Kazachstánu platí do 19. ledna mimořádný stav, úřady zasahují proti podněcovatelům protestů.Prezident Kasym-Žomart Tokajev odvolal vládu a nařídil regulaci cen paliv, nepokoje však nadále pokračovaly. Postavil se do čela Bezpečnostní rady, na jejímž prvním zasedání označil situaci v Kazachstánu za „podkopání státní celistvosti“ a sdělil, že požádal o pomoc OSKB (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti). Členské státy organizace (Rusko, Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán) vyslaly do republiky na dobu nepokojů kolektivní mírové síly, které mají chránit strategicky důležité objekty, administrativní a diplomatické budovy a pomáhat místním vojákům v nastolení právního pořádku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220110/putin-v-kazachstanu-byly-pouzity-technologie-majdanu-17152118.html

kazachstán

almaty

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nepokoje, teroristé, kassym-jomart tokajev, vladimir putin, oskb, kazachstán, almaty