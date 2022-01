https://cz.sputniknews.com/20220110/jsme-stale-liberalni-stredova-strana-bartos-veri-v-uspech-piratu-v-nadchazejicich-volbach-17161366.html

„Jsme stále liberální středová strana,“ Bartoš věří v úspěch Pirátů v nadcházejících volbách

„Jsme stále liberální středová strana,“ Bartoš věří v úspěch Pirátů v nadcházejících volbách

Místopředseda vlády Ivan Bartoš, který před několika dny obhájil svoji funkci předsedy Pirátské strany, poskytl rozhovor deníku Právo, ve kterém vyjádřil... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-10T20:25+0100

2022-01-10T20:25+0100

2022-01-10T20:25+0100

česko

volby

vláda

pirátská strana

ivan bartoš

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15218161_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_8899c778a25afb21c000c4d95a260931.jpg

Ivan Bartoš v sobotu na celostátním fóru obhájil funkci předsedy Pirátské strany, v druhém kole získal 662 z 948 hlasů. Jeho soupeř, senátor Lukáš Wagenknecht, obdržel 265 hlasů. V rozhovoru pro Právo Bartoš uvedl, že to považuje za silný mandát.V programovém prohlášení vlády je podle Bartoše otisk pirátské politiky na řadě míst. Piráti budou prosazovat i priority, které se do prohlášení nedostaly. Bartoš poukázal na to, že pokud v minulém funkčním období reprezentovaly Piráty zejména sněmovní tváře, v tom současném stanou politici reprezentující různé úrovně politiky. Zastoupení získaly vládní a sněmovní sféra, europoslanecká, krajská i obecní.Podle Bartoše se strana z rozčarování po dlouhé intenzivní kampani, která se nepovedla, velmi rychle dostává do režimu „jsme piráti, bojujeme, jdeme plnit program, dělat věci pro lidi“.Bartošovým cílem je nyní stabilizace Pirátů ve vládní roli. Strana by podle něj měla potvrdit, že Piráti jsou liberální, středovou stranou s programem bránícím svobodu lidí, vzdělanost a soudržnost společnosti.Bartoš vede Piráty od roku 2009 s přestávkou mezi lety 2014 a 2016. Na nynějším celostátním fóru funkci obhajoval. „Prožíval jsem náš vývoj od samého počátku,“ uvedl ve svém kandidátském projevu. Prvním místopředsedou strany se stal europoslanec Marcel Kolaja. Druhou místopředsedkyní je náměstkyně hejtmana Vysočiny Hana Hajnová. Třetí je zastupitelka Prahy 21 Blanka Charvátová. Posledním místopředsedou se stal bývalý poslanec Martin Jiránek. Podle aktuálních čísel, která zazněla na sobotním fóru, mají Piráti 1230 členů.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, vláda, pirátská strana, ivan bartoš