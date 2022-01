https://cz.sputniknews.com/20220110/lipavsky-cesko-se-soustredi-na-vojenskou-spolupraci-s-ukrajinou-17152431.html

Lipavský: Česko se soustředí na vojenskou spolupráci s Ukrajinou

Lipavský: Česko se soustředí na vojenskou spolupráci s Ukrajinou

Nový český ministr zahraničí Jan Lipavský poskytl portálu Respekt rozhovor, v němž se zaměřil na situaci kolem NATO, USA, Ruska a dění na Ukrajině. Prozradil... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

Jako první se Lipavský vyslovil k tomu, o co podle jeho mínění nyní usiluje Rusko na Ukrajině. Jde ministra je to revize evropské bezpečnostní architektury.Dodává také, že se Moskva svými činy nyní snaží změnit status quo a vynutit si změnu přístupu jak samotné Ukrajiny, tak NATO k základním principům utvářejícím evropskou bezpečnost po rozpadu bipolárního světa.Řeč ale přišla v této souvislosti i na Česko, konkrétně, oč Moskva usiluje právě ve vztahu k ČR. Podle Lipavského ČR vychází z toho, že principy, na kterých je postavena Severoatlantická aliance, včetně nedělitelné úrovně bezpečnosti jednotlivých členů a kolektivní obrany, nemohou být předmětem kompromisu.Vysvětlil rovněž, proč se příliš nevyjadřuje k aktuálnímu dění na Ukrajině. Podle jeho slov vláda v současné chvíliaktivně participuje na dění v alianci v souvislosti s jednáním Rady NATO-Rusko a na internetová vyjádření tak neníprostor. Stojí si však za tím, že pozice ČR je pevná a neměnná.V rozhovoru se následně stočila řeč na to, co ČR dělá pro odvrácení rizik pro Ukrajinu i pro samo Česko, a také, jakou strategii vláda plánuje.Podle jeho slov například iUSA veřejně deklarují, že by v takovém případě také zvýšily bilaterální vojenskou podporu Ukrajině ve formě dodávek potřebné výzbroje.Lipavský rovněž dodal, že nyní probíhá intenzivní komunikace a koordinace s USAjak v alianci, tak bilaterálně. Všichni účastníci formátu B9 se prý navíc jasně shodli na tom, že deeskalace z ruské strany je pro nězákladní podmínkou pro obnovení elementární důvěry a snížení napětí.Za zmínku stojí i telefonát Lipavského s ukrajinským ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou. S ním si Lipavský upřesnil termín, kdy ministři zahraničních věcí Slavkovského formátu zamíří na Ukrajinu.Závěrem padla otázka týkající se toho, zda by Česko při vstupu Ruska na Ukrajinu mělo mobilizovat armádu. Lipavský však nechtěl předjímat vývoj mezinárodní situace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

