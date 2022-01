https://cz.sputniknews.com/20220110/moskva-neucini-zadne-ustupky-na-jednanich-s-usa-prohlasilo-ministerstvo-zahranici-rf-17153243.html

Moskva neučiní žádné ústupky na jednáních s USA, prohlásilo Ministerstvo zahraničí RF

Zástupce RF na jednáních mezi Ruskem a USA o bezpečnostních zárukách, náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov, v rozhovoru pro Sputnik řekl, s jakou náladou... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

Jak se projeví na konstruktivním dialogu nepříliš optimistická prohlášení amerického ministra zahraničí, která učinil před ženevskými jednáními?Dá se říct, že jsme byli do jisté míry zklamáni signály, jež zazněly v posledních dnech z Washingtonu a také z Bruselu. Stručně řečeno se v nich projevilo nepochopení toho, co potřebujeme. Potřebujeme právní záruky dalšího nerozšíření NATO, likvidaci všeho, co aliance vytvořila v období od roku 1997 kvůli protiruským fobiím a různým falešným představám o podstatě ruské politiky. Potřebujeme nepochybně přijetí rozhodnutí o tom, že se útočné prostředky neobjeví v blízkosti našich hranic. To všechno musí být zakotveno právně.Bohužel ale slyšíme různé spekulace na téma, že Rusko musí učinit to a ono, podniknout ten nebo jiný krok. Nejednou jsme reagovali na podobné nastolení otázky, přičemž na všech úrovních, tady nemůže být základ pro žádnou dohodu, ani pro plodnou diskusi.Proto existuje riziko, že strany, v daném případě Rusko a USA, Rusko a NATO, budou na nadcházejících jednáních hledat styčné body a existuje velká pravděpodobnost toho, že při pátrání po těchto styčných bodech narazíme na neochotu našich kolegů z USA a NATO reálně akceptovat to, co potřebujeme. Je ale jasné, že pod nátlakem a hrozbami, jež stále znějí na naši adresu z úst západních účastníků jednání, neučiníme žádné ústupky. Je to naprosto vyloučeno, znamenalo by to jít proti vlastním zájmům, proti zájmům vlastní bezpečnosti.Jak hodnotí v Moskvě fakt, že Američané hodlají projednat, jak říkají, pouze rakety a možnost omezení vojenských cvičení, tedy soustředit se na jednotlivá témata. Zatímco vy jste v prosinci řekl, že ruské návrhy nejsou jídelníček, ze kterého se dají vybrat jisté body?Mohu jenom říct, že v odpovědi na to uslyší, že jsme ochotni projednat jenom nerozšíření NATO, nevstup Ukrajiny, Gruzie a dalších zemí do aliance, a tedy témata, o kterých jsem mluvil. Produktivní dialog není možný na základě pouze vlastního postoje, je třeba akceptovat postoj druhé strany. My jsme akceptovali postoj druhé strany v dané podobě 30 let. Dnes je třeba udělat tečku za tímto obdobím pokusů o nalezení společného postoje, je třeba, aby teď projevila pružnost druhá strana. Když to nedokáže udělat, dojde ke zhoršení situace ve sféře její vlastní bezpečnosti.Jak ale hodnotíme vcelku fakt, že USA přece jenom projevily ochotu jednat o nerozmístění raket na Ukrajině?Poslechněme si, co řeknou. Ale opakuji, je to třeba dát do širšího kontextu, jestli jsou připraveni zajistit zrušení rozhodnutí ze summitu v Budapešti z roku 2008, jestli jsou ochotni poskytnout právní záruky toho, že tato země a také další státy, jejichž seznam existuje, nevstoupí do NATO? Tato otázka není vyřešena. Mám ohledně toho spíše pesimistickou prognózu, budeme však vytrvale vysvětlovat, že bez vyřešení tohoto klíčového úkolu nebude možný produktivní dialog.Když budou Američané trvat na „limitovaném“ pořadu jednání, může všechno skončit jednou schůzkou, a další jednání nebudou mít smysl?Nic nemohu vyloučit, je to celkem možný scénář, Američané, a zvlášť jejich pomocná skupina z jiných zemí NATO, nemají mít ohledně toho žádné iluze. Nejedeme tam s nataženou rukou, jedeme s přesně zformulovaným úkolem, který je třeba vyřešit za podmínek, jež jsme vyznačili. To je všechno.Necháme po tom všem okénko pro eventuální další konzultace? Anebo když nedojde k plodnému dialogu, omezíme se pouze na tyto styky?Když budeme chodit kolem dokola a opakovat jedno a totéž, když nespatříme žádné nejmenší příznaky ochoty druhé strany akceptovat naše priority, reagovat na ně konstruktivně, pak nebude mít dialog smysl. Jaký může být smysl v jeho pokračování? Tohle moc nechápu.Proč USA i nadále trvají na tom, že ženevská schůzka na téma bezpečnostních záruk je součástí strategického dialogu? Pamatuji si, že v Moskvě to označili za samostatné téma.Již od počátku bylo jasné, že jejich kurs spočívá v tom, aby naše myšlenky, naše návrhy a naše přístupy byly „pohrouženy“ do toho technologického prostředí, které se vytvořilo za posledních několik desetiletí. Zdá se mi, že by to všechno raději postoupili OBSE, vу které jsme se víckrát pokusili nastolit tato témata, avšak většinou s minimálními výsledky. Chtějí obnovit činnost Rady Rusko-NATO, ale za vlastních podmínek, s pořadem jednání, který jim vyhovuje, s důrazem na takzvanou deeskalaci, takzvanou ruskou agresi na Ukrajině. Tohle chápeme, nám to nevyhovuje. Jim zase nevyhovuje dvoustranný dialog s námi, protože na sobě cítí oči a uši skupiny zemí v NATO, která má nejsilnější protiruskou náladu.Máme jiný přístup, chtěli bychom se především dohodnout s USA a zjistit, do jaké míry jsou s to přijmout odpovědná rozhodnutí v nynějším složitém, anebo dokonce velmi nebezpečném okamžiku z hlediska evropské bezpečnosti. Všechny tyto cviky v opakování předem jasných a navzájem známých postojů se samozřejmě dají konat, ale podle našeho názoru jsou druhořadé pro rusko-americké vztahy, jde o opakování toho, co se konalo dříve. Avšak v postoji, který byl veřejně prohlášen americkou stranou před schůzkou, pro nás není nic nečekaného, jsme na to připraveni. Uvidíme, jak to nakonec dopadne.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

