Obranná dohoda s USA: Nejdříve Slovensko, pak Česko? Konečná varuje před americkými plány

Obranná dohoda s USA: Nejdříve Slovensko, pak Česko? Konečná varuje před americkými plány

Europoslankyně a šéfka KSČM Kateřina Konečná se vyslovila proti obranné dohodě mezi Slovenskem a USA. Varovala před rizikem, že země ztratí část své suverenity... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

Slovensko rozděluje vyjednaná dohoda o obranné spolupráci se Spojenými státy. Na jejím základě by Spojené státy poskytly v přepočtu 2,2 miliardy korun na modernizaci letišť Malacky-Kuchyňa a Sliač. Výměnou za to by je američtí vojáci mohli bez nájemného využívat pro vlastní účely po dobu deseti let.Jednání o dohodě probíhala ještě za minulé vlády Petera Pellegriniho v roce 2019. Následně je ale ukončila s tím, že navrhované podmínky jsou pro Slovensko nevýhodné. Jednání dokončil kabinet Igora Matoviče a Eduarda Hegera (oba OĽaNO). Podle vlády se jedná o standardní smlouvu, která má vyjasnit spolupráci a přítomnost amerických vojáků v zemi. V případě konfliktu by usnadnila eventuální operace Američanů na Slovensku.Opačného názoru je slovenská opozice, podle které dohoda omezuje slovenskou suverenitu. Podle šéfa Směru-SD Roberta Fica dohoda bude mít přednost před slovenskými zákony a slovenské úřady budou mít omezené kontrolní a další pravomoci vůči americkým vojákům. Podobného názoru je i generální prokurátor, jehož úřad zaslal 35 zásadních připomínek. Návrh přitom odmítá jako celek.Konečná na svých stránkách varuje, že tato letiště budou využívat Spojené státy pro své válečné operace v cizině.Podle ní by Spojené státy mohly chtít usadit svou armádu i v České republice, o čemž se již uvažuje.Připomněla, že v minulosti se tehdejší místopředseda ODS Alexandr Vondra o možnosti vybudování americké základny v Mošnově již zmiňoval. Varovala proto před plány nové vlády Petra Fialy (ODS). „Proto mi není lhostejná situace na Slovensku. I u nás má pravicová vláda v parlamentu většinu a může se opřít i o většinu v senátu. A mohou si prohlasovat i zřízení základny,“ míní Konečná.V sobotu slovenský ministr obrany Jaro Naď (OĽaNO) se nechal slyšet, že někteří oponenti dohody se Spojenými státy slouží cizím státním zájmům. Dohodu musí schválit vláda, ratifikovat parlament a podepsat prezidentka Zuzana Čaputová.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

