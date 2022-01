https://cz.sputniknews.com/20220110/partlova-se-ukazala-poprve-od-porodu-dcery-v-plavkach-a-to-bez-photoshopu-17145927.html

Pártlová se ukázala poprvé od porodu dcery v plavkách. A to bez Photoshopu

Zpěvačka a muzikálová herečka Martina Pártlová vyrazila s partnerem Josefem Vařekou a jejich malou dcerkou za sluníčkem. Vybrali si Seychely a budou zde celý... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

Nová fotka Martiny Pártlové vám jistě vykouzlí úsměv na rtech. Je tam totiž zachycena v moři společně se svým partnerem a oběma nechybí úsměv od ucha k uchu. Martina se také svým fanouškům ukázala v celé své kráse, přičemž žádnou retuš nepoužila.Fotku okomentovala s humorem, který k ní už tak nějak patří. „Já, můj špek. Pepa a Stella posíláme pozdravy z teplých krajin. Pepina usnula a my mohli dovádět ve vlnách Indického oceánu. No, dovádět. Já jsem se nemohla ani zvednout a jak by řekla moje oblíbená Eva Holubová, válela jsem se tam jak vyvrženej vorvaň,“ napsala.Není divu, že si ihned vysloužila množství komentářů od uživatelů. „Užívejte Marťo, jste boží,“ napsala jedna z jejích sledujících.Někteří reagovali i přímo na její poznámku k postavě. „Krásnou dovču špek-nešpek. My tě máme stále rádi,“ stálo v komentáři. „Ty dva špeky v horním dílu plavek bychom si prosily taky mít,“ uvedla další sledující.Někteří psali, že místo slova „špek“ viděli slovo „šperk“ a tak si detailně prohlíželi náhrdelník, co má Martina na krku. „Jako já četla šperk a zvětšuju si obrázek kvůli tomu řetízku.“Martina PártlováTato dvaačtyřicetiletá kráska je česká zpěvačka a muzikálová herečka. Původně je však vyučená prodavačka.V roce 2008 se zúčastnila české verze soutěže X Factor. V ní skončila čtvrtá. Následně začala vystupovat v pražských muzikálech a také nazpívala duety „OSTRAVA !!!“ (2010 s Rudou z Ostravy) a „Mezi nebem a zemí“ (2012 se Skipem). Dotyčná vystupuje jako stálý host se skupinou Čechomor.

