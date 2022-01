https://cz.sputniknews.com/20220110/pred-mohutnym-zemetresenim-v-cine-byl-zaznamenan-podivny-zablesk-17151353.html

Před mohutným zemětřesením v Číně byl zaznamenán podivný záblesk

Čínská televizní stanice CGTN informovala o tom, že před zemětřesením, ke kterému došlo v sobotu v čínské provincii Čching-chaj, bezpečnostní kamera zachytila... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

Jak upozornili uživatelé sítí, kamera na domě s největší pravděpodobností zachytila výbuch transformátoru, ke kterému došlo daleko od umístění kamery. Seismické vibrace se přitom dostaly k budově s bezpečnostní kamerou s mírným zpožděním, kvůli čemuž se mohlo zdát, že záblesk předcházel otřesům.Evropsko-středozemní seismologické centrum (EMSC) zaznamenalo v čínské provincii otřesy o síle 6,3 stupňů. Podle informací místních seismologů otřesy dosahovaly síly 6,9 stupně.Zemětřesení se odehrálo v málo obydlené oblasti na severozápadě země, otřesy ale pociťovali obyvatelé některých velkých měst. Při zemětřesení bylo zraněno celkem devět lidí, osm z nich již bylo z nemocnice propuštěno.Deník Global Times sdělil, že se v důsledku zemětřesení se zřítila malá část Velké čínské zdi o délce asi dvou metrů.Vědci objevili nový typ zemětřeseníTým vědců z Kanady a Německa nedávno popsal nový typ indukovaného zemětřesení, ke kterému dochází kvůli těžbě ropy a zemního plynu pomocí hydraulického štěpení (též frakování).Na rozdíl od běžných zemětřesení se stejnou silou, je toto zemětřesení pomalejší a trvá déle. V časopise Nature Communications je tomu věnován celý článek.Vědecká teorie o tom, že zemětřesení souvisí s těžkou nerostných surovin, především s těžbou břidlicového plynu a ropy, byla získána zkušenostmi z terénu v kanadské provincii Britská Kolumbie. Nejúčinnější metoda zvýšené těžby ropy, která je založena na pouštění kapaliny do vrtů, je však velmi nebezpečná pro obyvatelstvo, které zde žije. Specialisté kanadské geologické služby, Ruhrské univerzity v Bochumi a univerzity McGill použili síť s osmi seismickými stanicemi na ploše několika kilometrů okolo vrtu a všimli si otřesů přibližně 350 zemětřesení. Zhruba 10 % takových zemětřesení mělo zvláštní příznaky, které ukazují, že vyhasínají pomaleji než běžné vulkanické události.Vznik zemětřesení během hydraulického štěpení připisují vědci dvěma procesům. V prvním případě jde o kapalinu, která se dostane do horniny, způsobí nárůst tlaku, který stačí na to, aby se okolo vrtu vytvořila nová síť trhlin. Toto zvýšení tlaku je dostatečné na to, aby se vytvořily nové zlomy a došlo k malému zemětřesení. Druhým procesem je zvýšení tlaku, kdy se fluidum dostane do hlubiny země, dojde ke změně napětí v okolí, které se může přenášet na větší vzdálenost a může ovlivnit místa, kde již existují zlomy. Poté dojde k posunutí vrstev a v konečném důsledku k zemětřesení.Proces, který je označován jako aseismický skluz, začíná jako pomalé klouzání, které nevyžaduje žádnou seismickou energii. Avšak i toto pomalé klouzání může zapříčinit změnu v rozložení napětí v okolních zlomech a nakonec dojde k zemětřesení.Tým vědců interpretuje tato nedávno zaznamenaná pomalá zemětřesení jako mezistupeň mezi běžným zemětřesením a aseismickým skluzem. Tato je to nepřímý důkaz, že k aseismickému smyku může docházet i v blízkosti vrtů. Zatímco otřesy při běžném zemětřesení o síle 1,5 stupně zcela odezní přibližně po 7 sekundách, nové zemětřesení o stejné síle otřásá horninami ještě více než 10 sekund.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

