https://cz.sputniknews.com/20220110/putin-v-kazachstanu-byly-pouzity-technologie-majdanu-17152118.html

Putin: V Kazachstánu byly použity technologie Majdanu

Putin: V Kazachstánu byly použity technologie Majdanu

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že mírové síly OSKB se v Kazachstánu budou nacházet tak dlouho, jak bude potřeba. Následně budou staženy. 10.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-10T09:11+0100

2022-01-10T09:11+0100

2022-01-10T09:44+0100

nepokoje v kazachstánu

kazachstán

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/16957865_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_0b9f7be25254111c8b37d8a4109726f4.jpg

Na zasedání lídrů členských zemí OSKB Putin prohlásil, že ozbrojenci v Kazachstánu byli vycvičeni za hranicemi a mají bojové zkušenosti z konfliktních oblastí. Podle něj události v Kazachstánu nejsou prvním a ani posledním pokusem o vnější vměšování do vnitřních záležitostí zemí v regionu.Putin ocenil odvahu, se kterou se kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev postavil čelem k událostem ve své zemi a vzal na sebe odpovědnost. Putin dále vyjádřil přesvědčení, že vedení a lid Kazachstánu překonají vzniklou situaci a se ctí budou reagovat na vzniklé výzvy. Co se týče přítomnosti mírový sil OSKB, Putin uvedl, že se tam budou nacházet tak dlouho, jak bude potřeba, následně budou staženy.Členské státy organizace (Rusko, Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán) vyslaly do republiky na dobu nepokojů kolektivní mírové síly, které mají chránit strategicky důležité objekty, administrativní a diplomatické budovy a pomáhat místním vojákům v nastolení právního pořádku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

kazachstán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazachstán, vladimir putin