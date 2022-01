https://cz.sputniknews.com/20220110/rostlinny-olej-a-mouka-kuchari-upozornili-na-chyby-ktere-delate-pri-priprave-gulase-17147049.html

Rostlinný olej a mouka. Kuchaři upozornili na chyby, které děláte při přípravě guláše

V Česku je tenhle maďarský pokrm z křehkého dušeného masa hodně oblíbený. Nejenom, že výborně nasytí celou rodinu, ale navíc u vaření ušpiníte jenom jeden... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

Jak na poctivý domácí guláš?Na volbě vhodného masa záležíGuláš je pokrm, kde můžete použít jakýkoliv druh masa, od drůbežího po hovězí. Klasický guláš je však nejlepší vařit z hovězího masa a vezměte si ty nejtvrdší kousky masa, které jsou také nejužitečnější. Nejideálnější tedy bude, pokud na guláš koupíte zadní kližku. V tomto mase jsou totiž kolagenová vlákna, která někdo příliš nemusí, pokud se ale kližka v guláši vaří dostatečně dlouho, tak se všechen tuk, respektive kolagenová vlákna, úplně rozpustí. Pak se guláš nemusí ani zahušťovat.Cibule je základVelmi důležitou součástí guláše je cibule. Kuchaři tvrdí, že na ten správný guláš je jí nutné opravdu velké množství, například pravý maďarský guláš se nikdy nezahušťuje, protože hustotu šťávě dodává právě cibule, které má být stejné množství jako masa. Cibule ale samozřejmě ovlivní chuť hodně do sladka.A nesmíte zapomenout na dochucení. Každý má svůj způsob, česnek a majoránka ale budou fungovat vždycky. Prolisujte ho a spolu s majoránkou je přidejte do hotového guláše. Důkladně promíchejte, a pokud je to třeba, ještě přisolte. Guláš na maďarský způsob se zase neobejde bez poměrně velkého množství sladké papriky.Dobrý guláš potřebuje časJakmile zvolíte maso, odřežte z něj šlachy, popřípadě kosti, umyjte ho, usušte a nakrájejte ho na kousky o velikosti přibližně tří centimetrů. Osolte je, opepřete a nechte chvíli odležet.Nezapomeňte na to, že pravý hospodský guláš se připravuje na sádle, ne na slunečnicovém či dokonce olivovém oleji. To stejné platí i o tuku, na kterém budete smažit maso a cibulku.Zapomínat byste neměli ani na dobu smažení cibulky s kořením. Paprika v něm obsažená totiž při dlouhém smažení ráda zhořkne, takže ji nasypte do hrnce chvíli předtím, než umístíte na cibulku maso.Jakmile osmažíte cibuli, které máte v hrnci dostatečné množství, to znamená klidně až půl kilogramu, posypte ji kořením a pár sekund opékejte. Poté přidejte bobkový list, nové koření, protlak, kostky masa, které necháte zatáhnout a zhnědnout a koření rozvonět. Jakmile maso pustí šťávu, podlijte ho vařící vodou, která bude sahat pouze pár centimetrů nad maso. Zakryjte pokličkou a vařte na mírném ohni nejméně dvě hodiny.Doba přípravy vždy závisí na stáří a kvalitě masa. Pokud maso i po dvou hodinách nebude dost měkké, můžete ho dusit další půl hodinu či hodinu. Nejdéle by však dušení mělo trvat 4 hodiny. Jestli bude i po takové době maso stále tuhé, evidentně se jedná o maso ze staršího kusu, které už nezměkne.Zahušťovat se dá i bez moukySprávný guláš by neměl být zahuštěný vůbec, a pokud ano tak jen minimálně. Z toho důvodu dáváte do guláše velké množství cibule, která se rozvaří a guláš zahustí. Tomu ale také musíte přizpůsobit množství vody, obecně se doporučuje nedávat jí tam mnoho. Další možností je zahuštění bramborou. Ta obsahuje škrob, který dodá guláši správnou konzistenci. Stačí přibližně dvacet minut před koncem vaření nastrouhat bramboru na co nejjemněji.Zvolte vhodnou přílohuPoctivý guláš pak doplňte kynutými houskovými knedlíky nebo ho jezte tradičně s pečivem. Velmi chutné jsou ale také knedlíky bramborové nebo karlovarské. Hodí se ale i těstoviny, špecle nebo třeba krupicové noky. Ozdobte červenou nebo bílou cibulí nakrájenou na kroužky, případně nasekanou zelenou petrželkou, a můžete podávat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

