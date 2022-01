https://cz.sputniknews.com/20220110/rozsireni-armady-branna-vychova-deti-a-2--hdp-na-obranu-cernochova-predstavila-priority-resortu-17154863.html

Rozšíření armády, branná výchova dětí a 2 % HDP na obranu. Černochová představila priority resortu

Rozšíření armády, branná výchova dětí a 2 % HDP na obranu. Černochová představila priority resortu

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na pondělní tiskové konferenci jmenovala své politické náměstky a představila priority ministerstva obrany na letošní... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-10

Ministryně totiž přišla s návrhem zákona o investičním fondu pro obranu, který by umožnil garanci peněz na víceleté financování armádních nákupů. Fond by mohl začít fungovat koncem příštího roku nebo v roce 2024, jeho základ je inspirován první republikou.Ministryně zopakovala, že v roce 2025 bude Česko vydávat dvě procenta HDP na obranu.Za jednou z priorit Černochová označila nákup pásových bojových vozidel pěchoty, chce si do tří měsíců nechat zpracovat analýzu dalších kroků.Zvýšení náboru vojáků do armádyVýznamným bodem v plánu resortu obrany je podle jeho šéfky nábor nových členů. Za ideální by považovala, aby ročně do armády přišlo dva tisíce nových vojáků, v současné době to podle ní je 500 až 800. Upozornila, že každý nový voják rozpočet stojí milion korun, je proto potřeba vyčlenit potřebné peníze.Výchova školáků i učitelůDůležitá je podle ní také spolupráce se školami, do kterých by se v pozměněné formě měla vrátit branná výchova.Žáci by se dle jejího názoru měli umět pohybovat v lese s mapou, měli by znát základy topografie nebo si vědět rady při autonehodě. Je také třeba, aby učitelé věděli, jak tyto znalosti dětem poskytnout.V závěru tiskové konference představila Černochová své nové dva politické náměstky – Daniela Blažkovce, který působil jako vedoucí obchodně ekonomického úseku v Šanghaji, Hongkongu či Abú Dhabí, a Františka Šulce, který už na ministerstvu obrany působil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

