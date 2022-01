https://cz.sputniknews.com/20220110/strategie-funguje-sireni-omikronu-mame-pod-kontrolou-valek-ohlasil-tydenni-testy-ve-skolach-17158914.html

Strategie funguje, šíření omikronu máme pod kontrolou. Válek ohlásil týdenní testy ve školách

Strategie funguje, šíření omikronu máme pod kontrolou. Válek ohlásil týdenní testy ve školách

Ve školách se budou od příštího pondělí provádět jednou týdně testy. V pondělí to na tiskové konferenci oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09)... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-10T16:02+0100

2022-01-10T16:02+0100

2022-01-10T16:04+0100

česko

česká republika

petr fiala

koronavirus

vlastimil válek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/16811155_0:237:1339:990_1920x0_80_0_0_c39a8f33e456576c706cc6cc7f560827.jpg

Testování žáků a zaměstnanců ve školách bude probíhat každý týden antigenními testy počínaje 17. lednem. V případě pozitivního antigenního testu bude výsledek verifikován PCR testem. Následná karanténa či izolace bude trvat pět dní.Od 17. ledna bude probíhat i testování ve firmách.Podle Válka dosavadní strategie ve školách přinesla dobré plody.V pondělí to prohlásil Válek, který spolu s premiérem Petrem Fialou (ODS) navštívil moravské nemocnice. Nejprve dorazili do Uherskohradišťské nemocnice, kde jednal s vedením. Poté společně s ministrem zdravotnictví otevřeli Centrum zobrazovacích metod v zařízení SurGal Clinic a navštívili Fakultní nemocnici Brno.Fiala před novináři vyzval obyvatele, aby se nechali proti koronaviru očkovat i třetí dávkou, protože to je podle premiéra „něco, co jim pomůže zachránit životy a zdraví a pomoci k tomu, aby se naše zdravotnická zařízení nepřetížila“.Fiala rovněž uvedl, že se nezajímal pouze o covid-19, ale i rozvojové plány nemocnic. Spolu si prý odnesli mnoho cenných poznatků.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220110/chovaji-se-k-nam-dost-hnusne-jako-ke-kolonii-reditel-fn-v-motole-se-poradne-obul-do-farmafirem--17155146.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, petr fiala, koronavirus, vlastimil válek