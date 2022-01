https://cz.sputniknews.com/20220110/totalita-se-vratila-do-evropy-marikova-je-v-soku-z-opatreni-rakouska-a-italie-17155811.html

Totalita se vrátila do Evropy. Maříková je v šoku z opatření Rakouska a Itálie

Totalita se vrátila do Evropy. Maříková je v šoku z opatření Rakouska a Itálie

Kvůli nárůstu počtu případů nákazy variantou omikron evropské země zpřísňují svá protikoronavirová opatření. V Itálii se bez očkování nebo průkazu o prodělání... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

Hromadné a opakované očkování je pro většinu vlád nadále jedinou cestou, jak zvládnout pandemii koronaviru. Platí to i v případě mutace omikron, která mnohem lépe očkování odolává.Itálie od pondělí vyžaduje potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci i v MHD a na lyžařských vlecích. Takzvaný Green Pass se vyžaduje i při návštěvě zahrádek, ubytování v hotelu, nebo dokonce ve školních autobusech.V současnosti panuje v Itálii povinnost očkování pro lidi starší 50 let. Novými přísnými opatřeními chce vláda dotlačit zbytek obyvatel k vakcinaci. Dosud zhruba 2,34 milionu obyvatel nad 50 let nedostalo ani první dávku vakcíny.Od 1. února v Rakousku začne platit povinné plošné očkování. Mezitím se platnost covidových pasů zkracuje z devíti na šest měsíců. U posilujících dávek zůstane platnost devět měsíců. Dále začíná platit povinnost nošení respirátorů FFP 2 i venku, nebude-li možné dodržet dvoumetrové rozestupy. Nenaočkovaní obyvatelé mají zapovězený vstup do prodejen s nepotravinářským zbožím. Obchodům, které odmítnou kontrolovat očkování svých zákazníků, hrozí uzavření.V Německu dokonce i lidé se dvěma dávkami očkování nebo, kteří prodělali covid-19, se budou muset prokázat negativním testem při vstupu do gastronomických zařízení. Ti, kteří mají posilující dávku, jsou z této povinnosti vyjmuti.Neočkovaní v Německu nadále mohou jen do potravin a drogerií, zatímco vstup do obchodů neprodávající zboží denní potřeby je pro ně zakázán.Na zpřísnění opatření reagovala česká poslankyně SPD Karla Maříková. Nelíbí se jí, že vlády nutí své občany k očkování, které plně nezabraňuje vzniku a šíření nemoci.V Česku je od 1. března nařízené povinné očkování pro lidi nad 60 let a některé profese. Příslušnou vyhlášku vydalo ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha (za ANO). Nový šéf resort Vlastimil Válek (TOP 09) ještě jako kandidát avizoval, že povinné očkování pro seniory zruší. Vyhlášku chce upravit do 15. února. Skupina 14 senátorů podala k Ústavnímu soudu na vyhlášku stížnost.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

