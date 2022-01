https://cz.sputniknews.com/20220110/v-polsku-ucinili-prohlaseni-o-pokusu-migrantu-o-utok-na-hranici-17154414.html

V Polsku učinili prohlášení o pokusu migrantů o útok na hranici

V Polsku učinili prohlášení o pokusu migrantů o útok na hranici

Příslušnice Pohraniční stráže Polska utrpěla zranění hlavy při útoku na hranici z běloruské strany, informoval úřad. 10.01.2022, Sputnik Česká republika

uprchlický tábor, výstřely a vojenská technika. co se děje na polsko-běloruské hranici?

bělorusko

polsko

hranice

„Během dnešních násilných pokusů o překročení polsko-běloruské hranice v okolí Czeremchy a Szudziałowa házeli cizinci a příslušníci běloruských služeb směrem na polskou hlídku nejen kamení, ale také petardy,“ uvádí se ve zprávě.Raněná žena byla hospitalizována.Podle zprávy Pohraniční stráže Polské republiky bylo během uplynulých 24 hodin zaregistrováno 49 pokusů o nelegální překročení hranice z běloruské strany.V létě se na hranici Běloruska a Polska, a rovněž Běloruska a pobaltských států, zvýšil příliv běženců z blízkovýchodních a afrických zemí, kteří se pokoušeli dostat do západní Evropy. Situace se vyostřila na začátku listopadu, když se před ostnatým drátem sešly asi dva tisíce lidí. Polští pohraničníci a vojáci zabránili několika pokusům o proniknutí, včetně s nasazením slzného plynu. Běženci založili živelný tábor. Běloruští pohraničníci hlásili několikrát násilné vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na území republiky.Západní státy uvalily odpovědnost na Bělorusko, v Minsku všechna obvinění popírají. Prezident Alexandr Lukašenko varoval, že jeho země nedokáže dál zadržet příliv lidí, protože kvůli západním sankcím nemá na to „ani peníze, ani síly“.V Bělorusku zřídili pro migranty ubytovnu v logistickém středisku nedaleko hraničního přechodu. Část běženců se vrací do vlasti jak evakuačními lety, tak individuálně. Podle oficiálních údajů z konce loňského roku zbylo v táboru asi 600 běženců.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

