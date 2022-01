https://cz.sputniknews.com/20220110/virolog-upozornil-na-neobvyklou-schopnost-kmene-omikron-17149423.html

Virolog upozornil na neobvyklou schopnost kmene omikron

Virolog upozornil na neobvyklou schopnost kmene omikron

Koronavirový kmen omikron se při souběžném pobytu v těle pacienta dokáže spojovat s jinými typy infekce, řekl v rozhovoru pro portál Ura.ru profesor virologie... 10.01.2022

Specialista připomněl, že asi před měsícem byl hlavním kmenem koronaviru ve světě kmen delta, ale pak ho začal vytlačovat omikron.Dodal, že omikron je schopen „ukořistit“ celý fragment jiného viru, s největší pravděpodobností běžného nachlazení.Čepurnov vysvětlil, že dřívější kmeny byly vytvořeny se změnou jednoho „písmena“, to znamená, že se změnila aminokyselina, ale ne genom. Vědec dodal, že vsuvka z jiného viru do omikronu může naznačovat schopnost tohoto kmene vyměňovat si genetický materiál s jinými variantami koronaviru.Delta kmen koronaviruDelta kmen koronaviru byl identifikován v Indii v říjnu 2020, poté se stal dominantním kmenem ve světě. Na seznamu WHO je uveden jako „znepokojující“ – stejně jako omikron a tři další varianty SARS-CoV-2.Kmen omikron neboli B.1.1.529 byl objeven v Botswaně a Jižní Africe kolem 20. listopadu 2021. Obsahuje desítky mutací v S-proteinu, které patogen potřebuje k infekci buněk. Podle vědců mnohé z nových změn v genomu SARS-CoV-2 ukazují na vysokou přenositelnost této varianty a odolnost vůči ochranným protilátkám lidí, kteří nemoc prodělali nebo jsou proti ní očkováni. B.1.1.529 se pravděpodobně původně vyvinul u osoby s oslabeným imunitním systémem, například infikované HIV. Jak informovala WHO na konci prosince, omikron byl detekován již ve 110 zemích světa, šíří se rychleji než delta.Včera bylo uveřejněno, že na Kypru byl objeven „deltakron“ - hybrid omikronu a delty. Kyperský ministr zdravotnictví přitom uvedl, že nový kmen nevyvolává znepokojení vlády.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

