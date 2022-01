https://cz.sputniknews.com/20220110/who-varovala-ze-nas-cekaji-tri-tezke-mesice-muze-za-to-covid-19-17159330.html

WHO varovala, že nás čekají tři těžké měsíce. Může za to covid-19

Situace s koronavirem zůstane vážná i další tři následující měsíce. Ve vysílání televizní stanice Sky News to prohlásil David Nabarro, který působí jako... 10.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle zvláštního vyslance je sice konec pandemie již na dohled, ale zatím jsme ho ještě nedosáhli. Diplomat také varoval, že svět bude čelit několika dalším vlnám covidu-19.Připomeňme, že v současné době v různých zemích dochází k prudkému nárůstu výskytu nemoci, což lékaři spojují s kmenem omikron, identifikovaným začátkem listopadu v Jihoafrické republice a Botswaně. Odborníci uvádí, že tento druh koronaviru se vyznačuje zvýšenou přenositelností a odolností vůči stávajícím vakcínám. Dne 4. ledna početzaznamenanýchpřípadů ve Spojených státech amerických již přesáhl jeden milion.Celkově je na světě podle posledních údajů WHO asi 300 milionů nakažených, přičemž 5,4 milionu z nich se nepodařilo zachránit. Nejobtížnější situaci kromě Spojených států hlásí také v Indii, Brazílii, ve Velké Británii a v Rusku.Za zmínku stojí i to, že zatím tou nejspolehlivější formou ochrany stále zůstává očkování. Podle ruského ministra zdravotnictví Michaila Muraška podíl očkovaných mezi pacienty s covidem-19 nepřesahuje čtyři procenta. Těžkých případů je málo, zatímco drtivá většina pacientů v nemocnicích je neočkovaná.Koronavirus v ČeskuPokud jde o situaci s covidem-19 v Česku, epidemie zde ani po dvou letech neslábne. A dokazují to i poslední data. Za neděli 9. ledna bylo prokázáno 2 761 nově nakažených, což je asi o 800 případů víc než před týdnem. Stejně tak rostou i denní přírůstky v mezitýdenním srovnání, a to již sedmý den za sebou.Co se týčepočtuvyléčených osob, zatím se z koronaviru uzdravilo 2 404 501 lidí. Naopak počet úmrtí je následující - 36 624 osob zemřelo, z toho sedm v neděli. Dodejme, že v první polovině prosince umíralo s nákazou přes sto lidí denně, poslední dobou se ale počty obětí pohybují v desítkách. Nejvíce obětí bylo evidováno v pondělí 3. ledna, kdy zemřelo 61 lidí s covidem. Tyto údaje z posledních dní se ale ještě mohou měnit.Dobrou zprávou je alespoň to, že naštěstí zatím klesá počet lidí hospitalizovaných v nemocnicích. Na konci víkendu v nich leželo 2 229 nemocných, což je nejméně od začátku loňského listopadu a asi o 670 méně než minulou neděli. Aktuálně je ve vážném stavu asi 420 pacientů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

