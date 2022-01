https://cz.sputniknews.com/20220110/wow-asi-jsem-se-zamiloval-brozova-nasdilela-foto-v-sexy-satech-a-panum-se-podlamovala-kolena--17154113.html

„Wow, asi jsem se zamiloval." Brožová nasdílela foto v sexy šatech a pánům se podlamovala kolena

„Wow, asi jsem se zamiloval.“ Brožová nasdílela foto v sexy šatech a pánům se podlamovala kolena

Vánoce a sváteční čas sice již skončil, ale v některých vánoční nálada přetrvává doteď, a to alespoň ve vzpomínkách. Příkladem je i herečka Kateřina Brožová... 10.01.2022

Vypadá to, že Brožová je rozhodně milovnicí Vánoc. Na tento čas totiž velmi ráda vzpomíná. Svým fanouškům tentokrát dala možnost zhlédnout jeden z jejích vánočních outfitů, který měla v prosinci na sobě.A jaké byly reakce? Lidé byli nadšení. Psali, že je Brožová opravdová kočka a vypadá to, že se jim trefila do vkusu i výběrem krásných šatů. Měla na sobě totiž dlouhé světlé šaty, jejichž sukně byla zdobena třpytkami, a dokonce i světýlky. Celému outfitu navíc dominoval velmi vkusný decentní výstřih, který ale zároveň působil sexy a rafinovaně.Podobných reakcí bylo mnoho. Lichotky a chvála se tak na Brožovou hrnula ze všech stran. „Nádherná, jak princezna!“ zaznělo.Fotografii tak fanoušci vnímali za velmi povedenou a psali, že je herečka opravdu kočka.Jiní pak byli nadšeni výběrem róby: „Krásné šaty!“Kateřina BrožováBrožová je známá jako česká herečka, zpěvačka a moderátorka. V minulosti byla Kateřina Brožová tváří pořadů televize Barrandov, kterou vlastní její bývalý partner Jaromír Soukup. Na TV Barrandov Brožová pracovala v různých projektech, ať už to byla talk show Exkluziv, seriál Stopy života nebo Doktorka Kellerová. Mimo jiné zpívá v muzikálech a věnovala se i dabingu.Z Barrandova herečka odešla ještě před rozvodem se Soukupem, a to z toho důvodu, že už jí přišla izolace svým způsobem neúnosná. „Zdálo se mi, že jsem tam už dlouho. Pět let v jedné televizi, kdy jsem neměla možnost pracovat jinde a na jiných formátech, podle mě stačilo. Chtěla jsem jít profesně dál,“ řekla dříve herečka v rozhovoru pro Ahaonline.cz.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

