„Jeho tvorba zůstane navždy.“ Známé osobnosti i fanoušci vzpomínají na zesnulého Dušana Kleina

„Jeho tvorba zůstane navždy.“ Známé osobnosti i fanoušci vzpomínají na zesnulého Dušana Kleina

Včera jsme informovali, že ve věku 82 let v neděli zemřel český režisér Dušan Klein.

Připomeňme, že Dušan Klein, který stál za legendární filmovou sérií Básníci nebo začátky nekonečného seriálu Ulice, podle slov syna zemřel po dlouhé nemoci v jedné z pražských nemocnic. Rodina plánuje jenom rozloučení v rodinném kruhu bez účasti veřejnosti, později však dá k dispozici kondolenční knihu.Spousta celebrit se však k úmrtí tohoto velikána vyjádřila prakticky ihned. Mezi ně patřil i Leoš Mareš, který zavzpomínal na společnou spolupráci.Na jeho slova pak ve svém příspěvku na Instagramu „navázala“ také herečka Tereza Brodská. I jí bylo líto, že Klein navždy odešel.Ke smutné události měla co řícti zpěvačka Lucie Vondráčková, která měla Kleina také ráda. Navíc ji vždy na place uměl povzbudit.Tato tragédie zasáhla i hereckého barda Jaroslava Satoranského, který se proslavil jako Kuba z Krkonošských pohádek.Někdejší první dáma a herečka Dagmar Havlová to označila za velkou ztrátu.S úctou na nadaného režiséra vzpomínala i herečka Denisa Nesvačilová, která se poprvé objevila v Básnících v roli pohledné zrzky Majky.Kromě celebrit měli co říct ale i obyčejní lidé a Kleinovi fanoušci. „Skvělý režisér. Je mi to velmi líto,“ uváděli například.Spousta lidí tak souhlasila s názorem, že i když už Klein není mezi námi, jeho tvorba je nesmrtelná: „Jeho tvorba zůstane navždy.“Dušan KleinDušan Klein se narodil na Slovensku, kvůli židovskému původu byl v dětství vězněn v Terezíně. Po válce se objevil před kamerou jako dětský herec, na FAMU pak vystudoval režii a působil ve Filmovém studiu Barrandov, posléze také na FAMU sám vyučoval.V roce 1964 debutoval celovečerním ponurým dramatem Místenka bez návratu, od 70. let, kdy režíroval příběh Jeden z nich je vrah, se často věnoval žánru krimi, kam spadají jeho snímky Případ mrtvého muže, Případ mrtvých spolužáků, Sázka na třináctku či Město nic neví.Do paměti českých diváků se nejvýrazněji zapsal svou filmovou sérií Básníků s Davidem Matáskem a Pavlem Křížem v hlavních rolích.Známý je také Kleinův film o protialkoholní léčebně Dobří holubi se vracejí nebo snímek Vážení přátelé ano.V devadesátých letech natočil Andělské oči, Konto separato či Příběh kriminálního rady, známější jsou z té doby spíše televizní seriály Hříchy pro pátera Knoxe, Hříchy pro diváky detektivek, Manželská tonutí, Strážce duší, Trapasy, Cukrárna nebo Rodinka.Z televizní tvorby patří k jeho nejviditelnějším počinům nekonečný seriál Ulice. Klein stál v roce 2015 u jeho začátků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

