Čarnogurský o zmluve s USA: Pozvanie na inváziu?

Skupina bývalých politikov a právnikov zaslala verejnú výzvu prezidentke Zuzane Čaputovej. Požadujú, aby využila svoju právomoc a predložila Ústavnému súdu... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

Výzvu podpísali bývalý predseda vlády SR Ján Čarnogurský, emeritný sudca Ústavného súdu SR Ján Drgonec, bývalý minister vnútra Vladimír Palko a bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová. Viac ako 70 pripomienok odbornej i laickej verejnosti svedčí podľa nich o tom, že existujú vážne pochybnosti o súlade tejto zmluvy s Ústavou SR. Sputnik položil Čarnogurskému niekoľko otázok.Ján Čarnogurský: Dohoda vytvorí na Slovensku americké vojenské základne nielen na letiskách Sliač a Malacky-Kuchyňa, ale aj na ďalších ľubovoľných miestach na Slovensku, ktoré si Američania zvolia. Minister obrany Naď sice popiera, že to budú základne, ale základne to budú. Letiská Sliač a Malacky-Kuchyňu bude podľa zmluvy „operatívne“ riadiť americká armáda, na oboch letiskách budú časti (areály) určené výhradne pre americkú armádu, kam slovenská armáda nebude mať prístup, americká armáda bude môcť dovážať na letiská materiál, ktorý slovenská armáda nebude môcť kontrolovať, Američania len oznámia druh a množství materiálu a čas dovozu. Američania budú môcť letiská používať pre svoje účely a SR nebude, mať právo do toho hovoriť, americký personál v ďalekosiahlej miere nebude podliehať slovenským trestným orgánom. Keď si Američania zvolia ďalšie miesta aj mimo oboch letísk, slovenská armáda bude povinná zvolené miesta pre Američanov prenajať aj od súkromných vlastníkov a Američania nebudú musieť za prenájom platiť. Cez letiská Američania budú môcť zatiahnuť Slovensko do svojich konfliktov, ktoré nebudú našimi konfliktami, najmä proti Rusku. A tak sa pýtam, nie je taká vojenská dohoda obrazne povedané pozvaním na inváziu?Jak by taková dohoda mohla ovlivnit vztahy mezi Slovenskem a Ruskem?Budú to americké vojenské základne určené proti Rusku. Budú na nich zbrane namierené proti Rusku. Dohoda zhorší vzťahy medzi Slovenskom a Ruskom. Základne sa stanú cieľom ruských rakiet. Želám si, aby Ruská federácia mala úspěch v súčasných rokovaniach s USA a NATO o bezpečnosti a zmluvu by nebolo možné podpísať. Poznamenávam, že na Slovensku prebiehali od roku 2015 niekoľkokrát do roka demonštrácie na námestiach v Bratislave a v iných mestách proti americkým základniam na Slovensku. Až po vypuknutí pandémie covid demonštrácie nemohli pokračovať.Očekáváte, že prezidentka Čaputová vyslyší vaše obavy, že návrh smlouvy bude poslán k Ústavnímu soudu a tam dostane právní posouzení?Skôr mám o tom pochybnosti. Prezidentka Čaputová je veľmi poplatná Amerike. Na Slovensku sa takým ľuďom hovorí „slniečkári“.Jak velká je šance, že bude tato dohoda schválena?Na Slovensku je odpor proti tejto dohode, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. Je nádej, že viacerí poslanci parlamentu odmientnu hlasovať za dohodu.Pokud bude dohoda přesto uzavřena, jakou reakci vyvolá ve slovenské společnosti?Prehĺbi odpor na Slovensku proti vojenskému spojenectví s USA. Slovensko-ruská spoločnosť bude neustále pripomínať škodlivosť dohody. Vyzvali sme, aby občania Slovenska prejavovali pohŕdanie voči americkým vojakom, kterých stretnú na ulici.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

