Co to melete? Lipavský se vyjádřil o protestujících v Kazachstánu a na Twitteru už to vřelo

Český ministr zahraničí Jan Lipavský se vyjádřil k dění v Kazachstánu. Konkrétně se zaměřil na podporu, kterou vyjádřila maďarská vláda Viktora Orbána... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že dlouhá léta politické stability v Kazachstánu byla přerušena protestními demonstracemi, které následně přerostly v masové ničivé nepokoje. Tyto bouřlivé nepokoje si vyžádaly oběti jak mezi policisty a vojáky, tak i mezi civilisty. Kazachstánský prezident Kasym-Žomart Tokajev tvrdí, že do protestů se zapojily banditské formace a zahraniční ozbrojenci. Následně tamní režim začal bez varování střílet do demonstrantů.Lipavský dal nyní na sociální síti najevo, co si o celé věci myslí.Zřejmě tím reagoval na telefonický rozhovor maďarského premiéra Viktora Orbána s prezidentem Kazachstánu Kasymem-Žomartem Tokajevem, který se uskutečnil v pondělí.Vondra o situaci v KazachstánuVzhledem k tomu, že v Kazachstánu mělo dojít ke střelbě do demonstrantů bez varování, řada evropských politiků nahlížela na vyjádření maďarských představitelů negativně. Považovala je za krajně nevhodná.Své vůči tomu řekl i europoslanec Alexandr Vondra. Ten si myslí, že se „vnější síly“ snaží rozbít spojenectví v rámci Visegrádské čtyřky.Reakce na sociální sítiPoté, co Lipavský nasdílel své vyjádření, začali se pod příspěvkem ozývat uživatelé Twitteru. Někteří naznačovali, že Lipavský „neví, která bije“.A další pokračovali: „Nj. Ono, vraždění policistů, řezání hlav apod., svým způsobem je určitý druh demonstrace. Její vykonavatelé jsou demonstranti. @JanLipavsky takové demonstranty podporuje či nedokáže rozlišovat demonstranty a hází šmahem všechny do jednoho pytle. Natolik MOUDRÉHO máme ministra.“Jiné pak zajímalo, zda to vidí ministr stejně i v případě jiných zemí.Jiní ale Lipavského za jeho slova chválili a psali: „Konečně dělá ministra zahraničí někdo, kdo to má srovnáno v hlavě. Díky!“Situace v KazachstánuPřipomeňme, že masové protesty v republice začaly v prvních dnech roku 2022. Příčinou nespokojenosti obyvatel měst Žanaozen a Aktau na západě země bylo dvojnásobné zvýšení cen zkapalněného ropného plynu používaného na tankování aut. Později vyšli lidé do ulic také v dalších městech, došlo k několika střetům s policií, na obou stranách jsou oběti.Účastníci událostí, které vláda označuje za bojovníky nebo teroristy, podnikli několik pokusů o útok na vládní budovy a policejní stanice, tyto útoky však byly odraženy. Kazachstánské ministerstvo vnitra informovalo o smrti 18 policistů.Ráno 5. ledna prezident Kasym-Žomart Tokajev odvolal vládu a nařídil regulaci cen paliv, nepokoje však nadále pokračovaly. Postavil se do čela Bezpečnostní rady, na jejímž prvním zasedání označil situaci v Kazachstánu za „podkopání státní celistvosti“ a sdělil, že požádal o pomoc OSKB (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti). Členské státy organizace (Rusko, Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán a Tádžikistán) vyslaly do republiky na dobu nepokojů kolektivní mírové síly, které mají chránit strategicky důležité objekty, administrativní a diplomatické budovy a pomáhat místním vojákům v nastolení právního pořádku.Na celém území Kazachstánu platí do 19. ledna mimořádný stav, úřady zasahují proti podněcovatelům protestů.Tokajev v úterý dopoledne oznámil, že stažení mírové mise OSKB začne za dva dny a potrvá maximálně deset dnů. Zároveň uvedl, že mise OSKB je úspěšně ukončena.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

