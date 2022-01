https://cz.sputniknews.com/20220111/farsky-se-jede-do-usa-ucit-jak-nam-zakroutit-krk-lide-reaguji-na-dalsi-kontroverzi-stanu-17168720.html

Farský se jede do USA učit, jak nám zakroutit krk. Lidé reagují na další kontroverzi STANu

Farský se jede do USA učit, jak nám zakroutit krk. Lidé reagují na další kontroverzi STANu

Šéf poslanců STAN Jan Farský odlétá na půlroční stáž do Spojených států. Ačkoli se vzdává vysoké stranické funkce, mandát poslance si hodlá ponechat.

Jan Farský se v pondělí na sociálních sítích pochlubil, že od Fulbrigtovy komise dostal grant na svůj projekt How to Transform 250 Years of U.S. Federalism Into a Road Map for Next 25 Years of EU? (Jak proměnit 250 let amerického federalismu do cestovatelské mapy pro příštích 25 let EU?, pozn. red.). Díky němu získal stipendium na stáž na americké Oregon State University.Svou půlroční stáž konzultoval s předsedou STAN Vítem Rakušanem i premiérem Petrem Fialou (ODS). „Jsem rád, že mě oba v mém dalším osobním i profesním růstu podpořili,“ napsal Farský.V souvislosti s tím hodlá rezignovat na post předsedy poslaneckého klubu. Mandát poslance si však ponechá. Svůj plat slíbil posílat neziskovým organizacím jako Člověk v tísni, Paměť národa či Skaut. „V případě zásadního hlasování, které by vyžadovalo mou osobní přítomnost, kdykoli přiletím zpět,“ avizoval poslanec.Na rozdíl od Fialy a Rakušana mnoho politiků i běžných občanů profesní kariérní počiny Farského nepodporuje. Podle nich by se měl rozhodnout, zda chce být poslancem nebo stážistou v USA.Šlachta připomněl koaliční smlouvu Pirátů a hnutí STAN, ve které se kandidáti koalice zavazují, „že v případě zvolení bude brát práci poslance jako prioritu, a zařídí si své ostatní aktivity (práce v samosprávě, studium, podnikání, výuka atd.) tak, aby výkonu funkce mohl věnovat dostatek času“.Někteří ale Farského podpořili.Kauzy hnutí STANNení to první kontroverze, která hnutí STAN po volbách postihla. V listopadu se místopředseda hnutí Věslav Michalík vzdal své kandidatury na post ministra průmyslu a obchodu kvůli svému podnikání na Kypru a potenciálnímu střetu zájmů.Dále se objevily informace, že STAN začalo po volbách dostávat stovky tisíc korun od dárců, které mají na Kypru své firmy. Kvůli tomu bude ve čtvrtek 13. ledna jednat Poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

