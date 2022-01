https://cz.sputniknews.com/20220111/influencerka-petra-lovely-hair-se-ukazala-zcela-naha-ve-vane-fanousky-rozdelila-na-dva-tabory-17165230.html

Influencerka Petra Lovely Hair se ukázala zcela nahá ve vaně. Fanoušky rozdělila na dva tábory

Influencerka Petra Lovely Hair se ukázala zcela nahá ve vaně. Fanoušky rozdělila na dva tábory

Petra Lovely Hair je známá česká influencerka, blogerka a youtuberka, která natáčí beauty videa o módě a kosmetice. Svůj obsah chce však dělat tak, aby zaujala... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-11T13:46+0100

2022-01-11T13:46+0100

2022-01-11T13:46+0100

celebrity

petra vančurová

influencerka

instagram

fotografie

nahota

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1084/79/10847963_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_e0eec87675ffdb51a2f420d34f132426.jpg

Petra Vančurová si není žádná teenagerka, ale svou postavičkou ji rozhodně připomíná. Ve čtyřiceti letech se totiž může pochlubit opravdu obdivuhodným mladistvým vzhledem a hubenou postavou. Není tedy divu, že se nebojí jít s kůží na trh. A to doslova.Když totiž naposledy dělala reklamu pro jednu kosmetickou značku, rozhodla se, že ji pojme velmi nevšedně a originálně. A zřejmě se vyplatilo.Více než na kosmetiku se ale lidé zaměřili na samotný snímek ve vaně. „Tak to vypadá luxusně,“ okamžitě ji chválili.Jedna uživatelka si dokonce pod fotkou Petry řekla, že je to opravdu bomba. vyzdvihli tak nejen její odvahu, ale i skvělý výsledek.Mnozí dokázali ocenit nejen Petřin nápad, ale také jeho provedení pod rukami jejího manžela Míry.Ostatní sdíleli stejný názor: „Bože, nádherná fotka.“Pár fanoušků se bavilo i nad představou, jak asi fotka vznikala: „Krásná fotka. Úplněvidím, jak Míra balancujenad vanou, div tam nespadne.“Dotyčná tak upozorňovala na to, že Petra bývá často terčem kritiky i kvůli malichernostem. A její slova se vzápětí potvrdila. Přišla totiž vlna nevole.Další se pak velmi pozastavovali nad tím, co je to dnes za dobu, kdy se ženy fotí nahé ve vaně a dávají to veřejně na internet…Stále tak platí staré české pořekadlo – sto lidí, sto chutí.Kdo je Petra Lovely Hair?Petra Vančurová je česká influencerka, blogerka a youtuberka, která natáčí beauty videa o módě a kosmetice. V dané sféře je však známá spíše pod přezdívkou Petra Lovely Hair. Tato kráska je držitelkou ocenění Blogerka roku 2013, 2014, 2015 a 2017 v kategorii beauty.Podle Forbes se umístila na 43. místě v žebříčku 77 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220111/-jeho-tvorba-zustane-navzdy-zname-osobnosti-i-fanousci-vzpominaji-na-zesnuleho-dusana-kleina-17163005.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petra vančurová, influencerka, instagram, fotografie, nahota