Jsi falešný, Petere. Šokovaný Fico se obrátil na Pellegriniho po jeho skandální urážce vůči Slovákům

Uniklé video, v němž bývalý slovenský premiér a předseda opoziční strany Hlas-SD Peter Pellegrini mluví s ministrem Jánem Budajem, způsobilo rozruch ve... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-11T15:46+0100

Někdejší slovenský premiér Peter Pellegrini, který se v roce 2020 rozhodl založit vlastní stranu a opustit svého bývalého partnera a šéfa Směru-SD Roberta Fica, pomalu ztrácí podporu opozičně naladěných slovenských občanů. Není vyloučeno, že tento pokles se ještě urychlí poté, co bylo zveřejněno video neformální debaty předsedy Hlasu-SD Petera Pellegriniho a ministra životního prostředí (za OĽaNO) Jána Budaje. Během tohoto rozhovoru, který se odehrál před nedělním diskuzním pořadem Na tělo na TV Markíza, slovenský ministr pochválil svého společníka za to, že se nepřidal na stranu tvrdé opozice vůči vládě a odmítl vystoupit proti povinnému očkování a vládních pandemických opatření, jak to třeba učinila jeho bývalá strana Směr-SD v čele s Robertem Ficem a řada dalších.Pellegrini během diskuze s Budajem dal najevo, že si nedělá žádné iluze ohledně negativního vlivu této strategie na preference jeho strany. „Naším rozvážným způsobem se vykostíme ještě o dalších pět procent,“ sdělil své obavy šéf Hlasu.Podle názoru ministra Budaje by si s tím Pellegrini neměl lámat hlavu, protože tito voliči jsou dezoláti. S tímto výrokem překvapivě souhlasil i samotný Pellegrini.Pellegrini zas odpověděl slovy, že nechce, aby Hlas-SD byla zastáncem extrémních názorů.Kuchyně Směru zplodila falešného člověkaKontroverzní incident s účastí svého bývalého politického partnera Petera Pellegriniho okomentoval předseda Směru-SD Robert Fico. Jak přiznává Fico ve svém videu zveřejněném na Facebooku, tento skandální výrok z úst nynějšího politického oponenta by mohl být ve prospěch Směru, ale ve skutečnosti cítí spíš zklamání.Dále se Fico obrátil na samotného Pellegriniho a poznamenal, že ta skutečnost, že někteří voliči mají odlišný názor na řadu témat, jako je třeba i politika Spojených států či migrace, neopravňuje Pellegriniho je urážet.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

