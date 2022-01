https://cz.sputniknews.com/20220111/kate-middletonova-dostala-varovani-pozor-na-strategicke-mysleni-pokud-chcete-byt-kralovnou--17171156.html

„Připravuje se na to stát se královnou." Kate dostala varování: Pozor na strategické myšlení

Královská komentátorka Roberta Fiorito v podcastu Posedlí životem králů (Royally Obsessed) varovala vévodkyni z Cambridge, že musí, pokud se skutečně...

Kate, která se během pandemie odvážila prakticky úplně převzít královské povinnosti týkající se interakce s veřejností, by podle královské komentátorky měla ke svým novým dalším projektům přistupovat opatrněji, aby se pak byla schopná vyhnout syndromu vyhoření.„Kate by se měla snažit vyhýbat světlu fotografického blesku a držet si od této části života celebrit aspoň trochu odstup, jinak brzy vyhoří a nebude schopná pracovat ve zvyklém tempu. Takže si myslím, že při dodržování určitého odstupu od mediální pozornosti budeme postupně sledovat, jak se začne stupňovat její sebevědomí a působivost,” dodala královská komentátorka.„Když se podíváte na královskou rodinu, máme tam královnu, kterou všichni zbožňují. Je to obrovská figurka, ke které vzhlížejí lidé po celém světě, ale ona (Kate) jde za královnu. Myslím, že Kate je obzvlášť přitažlivá a tak mocná,” uzavřela Fiorito.Kate MiddletonováVévodkyně z Cambridge, která vždy byla jen doprovodem prince Williama, se v poslední době stala značně činorodější i sebevědomější, a to jak uvnitř královské rodiny, tak i na veřejnosti. Kate Middletonová se tak připravuje na novou významnou roli - roli princezny z Walesu.Novinářka Claudia Josephová, která napsala řadu životopisných knih o manželce budoucího krále, tvrdí, že velmi významnou roli v posílení motivace vévodkyně hrála britská královna Alžběta II.Josephová hovoří dokonce o existenci silného emocionálního pouta mezi Kate a královnou, které se vytvořilo v důsledku toho, že se Alžběta II. de facto jeví mentorem vévodkyně, který ji od samého začátku manželství s princem Williamem „potichu vedl“.„Není divu, že Kate po těchto společných rozhovorech vypadá ve své roli stále lépe.”Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

