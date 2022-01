https://cz.sputniknews.com/20220111/kazassky-prezident-tokajev-informuje-o-ukonceni-mise-oskb-17162705.html

Kazašský prezident Tokajev informuje o ukončení mise OSKB

Kazašský prezident Tokajev informuje o ukončení mise OSKB

Prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Kemeluly Tokajev dnes oznámil, že stažení mírové mise Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti začne za dva dny a potrvá... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

Minulý týden Tokajev požádal Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti o podporu v souvislosti s nepokoji v zemi.Spojenci vyslali do Kazachstánu mírové jednotky s úkoly, mezi které spadala ochrana státních, vojenských a sociálně významných objektů.Nepokoje v KazachstánuMasové protesty v republice začaly v prvních dnech roku 2022. Příčinou nespokojenosti obyvatel měst Žanaozen a Aktau na západě země bylo dvojnásobné zvýšení cen zkapalněného ropného plynu používaného na tankování aut. Později vyšli lidé do ulic také v dalších městech, došlo k několika střetům s policií, na obou stranách jsou oběti.Účastníci událostí, které vláda označuje za bojovníky nebo teroristy, podnikli několik pokusů o útok na vládní budovy a policejní stanice, tyto útoky však byly odraženy. Podle údajů OSN utrpělo během protestů v Kazachstánu zranění asi tisíc lidí. Kazašské ministerstvo vnitra informovalo o smrti 18 policistů.Na celém území Kazachstánu platí do 19. ledna mimořádný stav, úřady zasahují proti podněcovatelům protestů.Prezident Kasym-Žomart Tokajev přijal demisi vlády a nařídil regulaci cen paliv, nepokoje však nadále pokračovaly. Postavil se do čela Bezpečnostní rady, na jejímž prvním zasedání označil situaci v Kazachstánu za „podkopání státní celistvosti“ a sdělil, že požádal o pomoc OSKB (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti). Členské státy organizace (Rusko, Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán) vyslaly do republiky na dobu nepokojů kolektivní mírové síly, které mají chránit strategicky důležité objekty, administrativní a diplomatické budovy a pomáhat místním vojákům v nastolení právního pořádku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

