Komentátor Holec citoval, co mu prý Šafr textoval v noci. Může být obviněn ze stalkingu?

Komentátor a novinář Petr Holec na svém profilu na Twitteru zveřejnil text SMS, kterou mu údajně poslal v noci šéfredaktor serveru Forum24.cz Pavel Šafr.

2022-01-11T16:37+0100

2022-01-11T16:37+0100

2022-01-11T16:37+0100

Obsahem zprávy se Holec podělil se sledujícími.A hned k tomu dodal, že „tohle už nespraví ani hora xanaxu“.Zmiňme, že xanax je silný lék používaný na léčbu úzkostných poruch, návalů paniky a klinickou depresi. V kombinaci s alkoholem může mít halucinogenní účinky.V komentářích mnozí vyzývali Holce, aby poukázal na to, že podobné výhrůžky mohou být trestány zákonem.„‚Jsi prostě nebezpečný člověk a musíme to řešit‘- to je dobrý, doufejte, že pošle ještě něco a okamžitě podat trestní oznámení za stalking,“ nabídl jeden muž.Ostatní tu údajnou SMS nebrali vážně.„No vidíte, a já čekal od tohoto novináře z věhlasného Fórum 24 chování Ferdinanda Peroutky,” reagoval uživatel jménem Miroslav Čuban.„Skryté vyhrožování ve stylu: My jsme tady, přemýšlej o nás a dej si pozor!“ komentoval další.Šéfredaktor serveru Forum24 na celou věc na sociálních sítích nijak nereagoval.Připomeňme, že v roce 2015 novinář Pavel Šafr dostal podmínku za řízení v opilosti. Proti rozsudku se ale odvolal. Odmítl, že řídil pod vlivem alkoholu. Šafr tvrdí, že měl depresi a užil xanax. Do auta usedl jen kvůli telefonování a policisté, kteří se na něj začali dobývat, se k němu chovali jako ke zločinci, tak s nimi odmítl spolupracovat. Jejich postup považuje za skandální. Svědkové, kteří ho viděli řídit, podle něj lžou, protože mu chtějí uškodit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

