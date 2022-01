https://cz.sputniknews.com/20220111/konec-lasky-karlos-vemola-a-lela-ceterova-sli-od-sebe-za-vsim-je-pry-nevera-17166456.html

Konec lásky: Karlos Vémola a Lela Ceterová šli od sebe. Za vším je prý nevěra

Konec lásky: Karlos Vémola a Lela Ceterová šli od sebe. Za vším je prý nevěra

Vypadá to, že láska populárního zápasníka MMA Karlose Vémoly a jeho partnerky Lely Ceterové je definitivně u konce. Vémola totiž na sociální síti oznámil, že... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Tak by se dal popsat bouřlivý vztah Vémoly a Ceterové, z něhož nakonec vzešly dvě děti. I když se zdálo, že poslední krize je zažehnána a po narození druhého dítěte je pár šťastný a zamilovaný, zdání zřejmě klame. Nyní totiž vyšlo najevo, že je jejich lásce konec. S takovým oznámením se na sociální síti vytasil sám Karlos. Připomeňme, že před pouhými šesti týdny pár přivítal na svět syna Rockyho.Podle jeho slov je jejich lásce definitivní konec, jelikož tvrdí, že mu byla matka jeho dvou dětí čerstvě po porodu nevěrná.Ve videu také hovořil o tom, že se mu zdálo zvláštní už to, odkud má Lela neustále drahé šperky. Měla argumentovat tím, že si na ně vydělá díky Instagramu. Mu se to však nezdálo, a tak pátral.Do svého teď už bývalého kamaráda Víta Kaisera se navíc pustil i proto, že má doma nemocnou manželku.To však nebylo vše. Jeho další slova byla opravdu peprná, jelikož vyšlo najevo, že při odhalení nevěry padaly i facky…Zároveň upozornil na to, co by se záhy mohlo objevit na internetu a v bulváru. Prý to ale není pravda.V závěru ještě poznamenal, že Lelu nesmírně miluji, stejně jako svoje děti. Proto se bude snažit být dobrým otcem.Připomeňme ale, že nejde o jejich první krizi a ani rozchod. Nevěra se u nich doma řešila už v roce 2020, kdy měl Lelu podvádět Karlos. Ta to nevydržela, sbalila sebe i dcerku a odstěhovala se zpět na Slovensko. Nakonec ale dala Karlosovi druhou šanci a vypadalo to na šťastnou rodinu. Loni se dokonce zasnoubili a plánovali svatbu, a před šesti týdny do rodiny po dceři Lili přibyl syn Rocky.Lela CeterováLela Ceterová je slovenská playmate. Tato silikonová kráska je známá mimo jiné i svou zálibou v plastikách. Přirozeného na ní toho moc není, protože má silikonová ňadra, přifouknuté rty, upravený nos, čelo a má výplně v lícních kostech, prodloužené vlasy, umělé řasy a ráda vše zdůrazňuje také výstředním oblečením. Lela fotila také pro pánský časopis Playboy a věnovala se i modelingu, a to již od třinácti let.Karlos „Terminátor“ VémolaZnámý MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola žije střídavě v Praze a od svých osmnácti let také v Londýně. Tam totiž kromě práce tráví čas spolu s dětmi z předchozího vztahu, synem Karlosem a nevlastní dcerou.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

