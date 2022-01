https://cz.sputniknews.com/20220111/lekar-upozornil-na-ctyri-priznaky-srdecniho-selhani-17170452.html

Lékař upozornil na čtyři příznaky srdečního selhání

Patří k nim dušnost, kterou pacienti neberou vážně. Podle jeho slov dokonce i lékaři, kteří od pacientů slyší o dušnosti, je ujišťují, že je vše normální, ale „zadýchávat se a dusit se vůbec není normální,“ zdůraznil profesor.V počátečních fázích se dušnost objevuje během přiměřené fyzické aktivity, například při výstupu do čtvrtého patra. S rozvojem onemocnění se dušnost objevuje i v klidovém stavu, vysvětlil Lamblain.Rychlý nárůst hmotnosti a rychlá únavnost mohou být také příznaky této nebezpečné nemoci.Rozvíjející se porucha v práci srdce připravuje ledviny o nutné množství krve, a tak to začnou kompenzovat zpětným vstřebáváním vody a soli. V důsledku toho dochází u pacientů k otokům kotníků a lýtek.Upřesňuje se, že za posledních 10 let se počet srdečních selhání ve Francii zdvojnásobil.10. ledna doktor lékařských věd, profesor, kardiolog Zaurbek Šugušev uvedl, že koronavirus může způsobit takové srdeční onemocnění, jako je myokarditida, a vyvolat srdeční selhání.Stav pacienta se podle jeho slov dá přirovnat k následkům rozsáhlého infarktu, průměrná délka života je pět let.V prosinci kardioložka Asijat Chačirovová řekla, že koronavirus může způsobit změny v práci kardiovaskulárního systému. Po této infekci může tepová frekvence výrazně překročit normu 60–90 tepů za minutu ve stavu klidu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

