Lékaři v USA člověku poprvé transplantovali prasečí srdce

Lékaři v USA člověku poprvé transplantovali prasečí srdce

Američtí lékaři poprvé úspěšně transplantovali srdce geneticky modifikovaného prasete člověku, příjemcem je 57letý David Bennett, píše The New York Times s... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

Operace se prováděla v Baltimoru a trvala osm hodin. Podle slov lékařů se pacient cítí dobře. Je stále ještě napojen na mimotělní oběh, transplantovaný orgán už ale plní větší část práce, prvních 48 hodin po operaci proběhlo bez incidentů.Bennett přistoupil na experimentální operaci, protože bez transplantace by nepřežil, kvůli vážné nemoci se navíc nemohl ucházet o lidské dárcovské srdce. Všechny jiné způsoby léčby již vyzkoušel, podotýká list. „Měl jsem na vybranou dvě varianty: buď zemřít anebo zkusit tuto transplantaci,“ říká pacient.Orgán pro transplantaci poskytla americká společnost Revivicor, která se specializuje na projekty v oblasti regenerativního lékařství. Genetické modifikace, jimž bylo vystaveno zvíře dárce, zahrnovaly blokování genu růstu, které zabraňuje zvětšení srdce po transplantaci, a také přidání několika lidských genů do prasečího genomu, aby se srdce lépe ujalo v organismu pacienta.Primář americké neziskové organizace Sjednocená síť pro výměnu orgánů David Classen označil tuto operaci za „převratnou událost“, která může způsobit „velké změny v léčbě funkční nedostatečnosti orgánů“. Podotkl přitom, že technologie nemůže být široce uplatněna ihned, protože k odmítnutí transplantátů dochází někdy dokonce i po transplantaci pečlivě vybraného lidského orgánu, například ledviny.V říjnu roku 2021 list The New York Times oznámil, že chirurgové v New Yorku poprvé v dějinách transplantovali člověku prasečí ledvinu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

