Lipavský se rozhodl pozastavit vývoz zbraní do Kazachstánu v reakci na tamní vývoj situace

Lipavský se rozhodl pozastavit vývoz zbraní do Kazachstánu v reakci na tamní vývoj situace

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský došel k závěru, že je třeba pozastavit čerpání přidělených licencí na vývoz vojenského materiálu a materiálu určeného ke... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2020 bylo aktivních 11 licencí na vývoz v hodnotě 16,8 milionu eur (410 milionů korun). Z tohoto objemu využily firmy v loňském roce 330 000 eur (přibližně osm milionů korun), v roce 2019 to bylo 3,8 milionu eur (92,7 milionu korun). Firmy mohou vyvážet například vozidla, střelné zbraně, chemikálie a „látky určené k potlačování nepokojů”.Německá vláda informovala o pozastavení vývozu zbraní do Kazachstánu minulý týden.Situace v KazachstánuPřipomeňme, že masové protesty v republice začaly v prvních dnech roku 2022. Příčinou nespokojenosti obyvatel měst Žanaozen a Aktau na západě země bylo dvojnásobné zvýšení cen zkapalněného ropného plynu používaného na tankování aut. Později vyšli lidé do ulic také v dalších městech, došlo k několika střetům s policií, na obou stranách jsou oběti.Účastníci událostí, které vláda označuje za bojovníky nebo teroristy, podnikli několik pokusů o útok na vládní budovy a policejní stanice, tyto útoky však byly odraženy. Kazachstánské ministerstvo vnitra informovalo o smrti 18 policistů.Ráno 5. ledna prezident Kasym-Žomart Tokajev odvolal vládu a nařídil regulaci cen paliv, nepokoje však nadále pokračovaly. Postavil se do čela Bezpečnostní rady, na jejímž prvním zasedání označil situaci v Kazachstánu za „podkopání státní celistvosti“ a sdělil, že požádal o pomoc OSKB (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti). Členské státy organizace (Rusko, Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán a Tádžikistán) vyslaly do republiky na dobu nepokojů kolektivní mírové síly, které mají chránit strategicky důležité objekty, administrativní a diplomatické budovy a pomáhat místním vojákům v nastolení právního pořádku.Na celém území Kazachstánu platí do 19. ledna mimořádný stav, úřady zasahují proti podněcovatelům protestů.Tokajev v úterý dopoledne oznámil, že stažení mírové mise OSKB začne za dva dny a potrvá maximálně deset dnů. Zároveň uvedl, že mise OSKB je úspěšně ukončena.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

