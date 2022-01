https://cz.sputniknews.com/20220111/nadychana-omeleta-pripravena-na-panvi-co-muze-byt-jednodussi-chyby-vsak-delaji-nejen-zacatecnici-17157073.html

Nadýchaná omeleta připravená na pánvi, co může být jednodušší? Chyby však dělají nejen začátečníci

Francouzské jídlo, které dobylo celý svět – omeleta – se pro mnohé stalo pohodlným a rychlým zajištěním vydatné ranní snídaně. Místo toho, aby byla nadýchaná... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-11T07:18+0100

Abyste získali opravdu chutné jídlo, musíte dodržovat některá pravidla přípravy, která nejsou každému známa.Správná pánevAby byla vaše omeleta kyprá a nevypadala jako zploštělá palačinka, potřebujete správnou pánev. Nejlepší je použít nádobí z litiny nebo jiného silného materiálu. Na pánvi s tenkým dnem omeleta zespodu rychle zhnědne, ale nepřipeče se shora. Také je potřeba zvolit správný průměr pánve. Na omeletu ze 2–3 vajec je optimální průměr 15 centimetrů a na 4–5 vajec potřebujete pánev o průměru alespoň 25 centimetrů.Nástroj na šleháníFrancouzi říkají, že k výrobě omelety je třeba vejce vyšlehat 17krát. To znamená, že musíte spustit vidlici a udělat přesně tolik rotačních pohybů. Mnoho kuchařů je energicky šlehá mixérem nebo metličkou, ale to nepomáhá. I nadýchaná a vzdušná omeleta na pánvi sedne a spadne na talíř a vznikne vaječná placka. Ve skutečnosti není potřeba mlátit tak dlouho. Cílem je rozmixovat bílek a žloutek do hladka.Dosahování objemuLahodnou svěží omeletu nelze uvařit pouze z vajec. V ideálním případě by na jedno vejce měla být jedna lžíce teplé smetany nebo mléka. Místo mléka můžete použít minerální vodu, kefír nebo fermentované pečené mléko.S fermentovanými mléčnými výrobky se omeleta ukáže jako velmi vysoká a vzdušná. Pokud do vaječné směsi přidáte trochu zakysané smetany, pokrm získá příjemnou smetanovou chuť a na minerální vodě se omeleta stane neobvykle lehkou a nadýchanou.Někteří do vajec pro objem přidávají trochu mouky nebo krupice – maximálně půl lžičky na čtyři vejce.MásloExistuje mnoho receptů na omeletu s opečenou slaninou nebo sádlem na různých tucích, ale ideální jídlo získáme s máslem. Právě to dává požadovanou chuť. Pokud se do omelety přidává zelenina nebo maso, měly by se smažit na másle. Používá se také k vymaštění formy při pečení omelety v troubě. Nemusíte rozpouštět máslo, ale jednoduše potřete dno a boky kouskem, pokud chcete, posypte moukou a sušenkami.Způsob přípravyPřed přípravou omelety pánev dobře rozehřejte. Nejprve by se omeleta měla smažit na vysokém ohni, ale jakmile začne stoupat, je třeba snížit teplotu na minimum, aby pokrm chřadl pod pokličkou do měkka. Pokud je omeleta nahoře ještě mokrá a už se zespodu připaluje, propíchneme ji vidličkou nebo mírně nadzvedneme špachtlí. Omeletu můžete smažit z obou stran a po vypnutí ohně nechte misku pár minut pod pokličkou, aby omeleta dosáhla požadovaného stavu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

