„Neberte nám svobodu!“ Lidé se v Praze na protest proti povinnému očkování svlékli

Na pražském Malostranském náměstí se v úterý konala demonstrace proti vyhlášce o povinném očkování seniorů a vybraných profesí. Podle názoru zúčastněných lidí... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

Demonstraci, která nesla název Neberte nám svobodu, organizovaly iniciativy Chcípl pes a Změna matrixu. Dostavilo se na ni několik stovek lidí.Navzdory chladnému počasí se někteří účastníci vysvlékli do půli těla. Chtěli tím připomenout dřívější Válkovy výroky na půdě Sněmovny, když tvrdil, že zákon o distribuci vakcín proti covidu-19, který se přijímal v prosinci 2020, nemůže zavést povinné očkování.Připomeňme, že tehdy se SPD pokusila do zákona dostat text, který by explicitně jakékoli povinné očkování proti koronaviru zakazoval.Loni ale vláda Andreje Babiše (ANO) těsně před tím, než ji vystřídala nová vláda Petra Fialy (ODS), nařídila povinné očkování pro lidi nad 60 let a vybrané profese včetně lékařů a zdravotníků, policistů i vojáků.Válek nejprve sliboval, že vyhlášku zruší. Po nástupu do úřadu uvedl, že ji bude novelizovat a zruší pouze povinné očkování pro seniory. Novou podobu vyhlášky slíbil připravit v polovině února. Vyhláška má přitom začít platit od března.Zástupci některých profesí, kteří se musí nechat naočkovat, již vystoupili proti této povinnosti v kolektivních dopisech a peticích.Demonstrujícím na Malostranském náměstí se nelíbí také chystaná novela krizového zákona, která by podle nich omezila svobodu lidí. Ta nakonec byla z programu jednání Sněmovny stažena.Organizátoři ukončili demonstraci před 16. hodinou a vydali se podpořit protest zemědělců proti změně dotační politiky, který se konal před Úřadem vlády. Chcípl PES chystá další demonstraci proti povinnému očkování 16. ledna v Plzni.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

