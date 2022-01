https://cz.sputniknews.com/20220111/obranna-dohoda-s-usa-je-ve-slovenskem-zajmu-prohlasilo-mzv-sr-od-slovaku-to-schytalo-17168175.html

Obranná dohoda s USA je ve slovenském zájmu, prohlásilo MZV SR. Od Slováků to schytalo

Obranná dohoda s USA je ve slovenském zájmu, prohlásilo MZV SR. Od Slováků to schytalo

Návrh dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi SR s USA (DCA) vyvolal na Slovensku množství kritických reakcí ze strany veřejných činitelů, kteří označili... 11.01.2022

Jak zdůraznilo ministerstvo, obranná dohoda o spolupráci s USA odpovídá slovenským zájmům proto, že Slovensko je „poslední“ zemí na tzv. východním křídle NATO, která takovou smlouvu s USA ještě nemá.Smlouva nyní navíc přináší podle ministerstva jasná pravidla v oblasti vojenské spolupráce mezi Slovenskem i USA, a zároveň vytváří předpoklad pro americké investice do slovenské obranné infrastruktury.„Jejím přijetím pomáháme zlepšovat podmínky pro naše vojačky a vojáky, aniž bychom zatížili náš státní rozpočet,“ argumentuje ministerstvo.Dále byly v jeho prohlášení uvedeny „konkrétní fakta“, která mají podle ministerstva veškeré pochybnosti o nevýhodnosti příslušné smlouvy rozptýlit.„Říkají, že dohoda ohrožuje naši suverenitu. Pravdou však je, že na území Slovenska budou moci provádět Ozbrojené síly USA jen to, na čem jsme se dopředu dohodli a co jsme odsouhlasili na základě vzájemné konzultace. Toto je ve smlouvě jasně uvedeno, například hned v prvním článku smlouvy. Dohoda přináší jasný právní rámec, který jsme zde dosud neměli,“ zdůraznilo slovenské ministerstvo.Podle ministerstva zahraničí také nejsou na místě obavy, že Američané si po takové dohodě budou moci dělat na území Slovenska, co chtějí a nebudou přitom nést žádnou trestní odpovědnost.Oproti veškerým obavám také nebudou Američané podle něj moci kontrolovat slovenské vojenské objekty.„Části objektů, které budou moci Američané využívat, určujeme my – přesvědčte se sami v článku 2 dohody. SR se nevzdává žádného vlastnictví. Rovněž se v článku 5 dohody uvádí, že modernizované objekty a jejich části byly, jsou a budou nadále majetkem SR. Kromě toho nás Spojené státy musí předem informovat o tom, co se v těchto objektech bude nacházet,“ vysvětluje slovenské ministerstvo zahraničí.Zatímco se často tvrdí, že dohoda má sloužit USA k tomu, aby napadly Rusko, Ministerstvo zahraničí SR označuje tento názor za „hloupost“.Slovenské ministerstvo naposledy odpovědělo na další výhradu veřejnosti, která se týká toho, že Američané v souladu s navrženou smlouvou nebudou muset platit daně na Slovensku.„Tuto úlevu jsme USA odsouhlasili s vědomím, že na našem území budou působit s cílem nám pomáhat, společně cvičit a budovat naši obrannou infrastrukturu. Státní rozpočet SR tím nebude nijak poznamenán. Právě naopak. USA nám jednostranně poskytnou své nemalé finanční zdroje na budování naší obrany,“ ujišťuje ministerstvo.Reakce SlovákůJak vyplývá z následných komentářů, uvedené argumenty drtivou většinu komentujících ujistily, že dohoda je opravdu ve slovenském zájmu. „Dobře. Dohodu DCA podporuji,“ psali mnozí v komentářích.O dosažení úplné společenské shody se ovšem nedá mluvit, neboť nemálo komentujících stále nezískalo uspokojivé odpovědi na řadu otázek.„Obranu před kým? Jedině před USA! Kam jdou, tam páchají zločiny. Kolik evropských zemí má základny v USA?“ ptala se Anna Hany Gonosova.„My nepotřebujeme žádné cizí síly, jsme právní stát, a ve 21. století, kdy byste měli odzbrojovat, vy zbrojíte!“ reagovala Ludmilka Liduš Tothova.Lidé se také odvolávali na odbornici na mezinárodní právo, která podrobila smlouvu DCA právní analýze a porovnání s obrannými smlouvami dalších šesti členských států NATO. Dospěla totiž k závěru, že slovenské postavení podle uvedené smlouvy v porovnání s ostatními smlouvami je nejslabší a nejméně ošetřené.„Myslím, že v současné podobě je smlouva stříbrný podnos pro USA a Slovensko z ní po září 2023, kdy mají být ukončeny všechny investiční projekty na našich letištích, prakticky nic nezíská. Máme určitě vyjednávací potenciál pro lepší podmínky pro Slovensko než ty, které v dohodě momentálně jsou, zejména co se týče možnosti kontroly prostorů,“ tvrdil Jakub Konečný.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

