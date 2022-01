https://cz.sputniknews.com/20220111/pryc-s-orbanem-zni-z-ceska-predsedkyne-snemovny-ponouka-madary-k-vyhnani-sveho-premiera-17166059.html

Pryč s Orbánem, zní z Česka. Předsedkyně Sněmovny ponouká Maďary k vyhnání svého premiéra

Na Maďarsko! Předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová nabrousila šavličku a vyzvala Maďary k vyhnání premiéra Viktora Orbána. Už padl požadavek na její... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

Česko má zaděláno na mezinárodní skandál. Předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka druhé nejmenší strany vládní koalice TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ostře zaútočila na předsedu vlády Maďarska Viktora Orbána.„Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům.Rozložení politických sil v Maďarsku se vzdáleně podobá tomu, které bylo dosud i u nás. Tamní opozice své neshody dala stranou a spojila síly proti populistické vládě, kterou už mnoho let řídí Viktor Orbán... Pro Českou republiku je důležité, aby Maďarsko v dubnových volbách zvolilo změnu – stejně jako my," napsala Pekarová Adamová na svém Facebooku.A to je skandální. Předseda, v našem případě předsedkyně, Poslanecké sněmovny je z hlediska protokolu třetí ústavní činitel v České republice. A aby to bylo jasné, tak v případě neobsazeného úřadu prezidenta nebo dočasného zbavení prezidenta pravomocí přebírá předseda Poslanecké sněmovny podstatnou část úkonů prezidenta.Teď naše předsedkyně Sněmovny zasahuje do voleb v zemi, se kterou tvoříme politické a ekonomické uskupení - Visegrádskou čtyřku. S V4 současná vláda pětikoalice chce rozvíjet vztahy a je její prioritou.Prohlášení Pekarové Adamové celou věc mění. Dá se to číst tak, že vláda, nebo přinejmenším předsedkyně Sněmovny, podporuje procesy ve státech V4 odpovídající jejímu světonázoru, na opačné bude útočit. A neštítí se ani podpory opozičních sil. Nyní se to týká Maďarska, příště může být na řadě Polsko.Do Pekarové Adamové se kvůli skandálnímu výroku pustil bývalý prezident Václav Klaus. Navrhl, aby ji poslanci odvolali z funkce předsedkyně dolní parlamentní komory.Podle Klause jde o „nehorázné výroky o tom, že Maďaři mají v nadcházejících tamních parlamentních volbách vyhnat svého dlouholetého premiéra Orbána, jsou těžko uvěřitelným, v historii česko-maďarských vztahů naprosto bezprecedentním nepřátelským útokem ze strany jednoho z našich nejvyšších ústavních činitelů“.Exprezident tvrdí, že Pekarová Adamová „svými slovy poškozujícími vlastní zemi a její zahraniční politiku potvrzuje, že nezralé arogantní osoby do vrcholných státních funkcí nepatří. Něco takového snad mohla říkat jako šéfka okrajové politické strany, ale nemůže to vyslovit jako předsedkyně Poslanecké sněmovny“.Vyzývá proto vládu, aby se od jejího vystupování oficiálně distancovala a ujistila maďarskou stranu, že to není oficiální postoj České republiky.Není to vůbec poprvé, co představitelé nové vlády v Česku útočí na Maďarsko. Náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák označil politiku premiéra Orbána za špínu. Ještě před tím veřejně prohlašoval, že „pod značkou V4 se dneska v Evropě skrývá kdejaké svinstvo, které provádí buď pan Orbán, případně polská vláda“. O tom Sputnik už informoval.Svůj názor na skandální výrok předsedkyně Sněmovny sdělil člen SPD, držitel medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, bývalý rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií Lubomír Pána.„Podobné neuctivé vyjádření o premiérovi spřátelené země z V4, členské země EU a NATO můžeme čekat jen od takových myšlenkových gigantů, kterými disponuje pidistranička TOP 09. Navíc, pokud se tato nedovzdělaná dáma „prokousla“ až na pozici šéfky Sněmovny, chtělo by to z její strany více pokory a pro příště by se měla zdržet podobných výroků. Volba nezkušené a názorově silně vyhraněné předsedkyně Poslanecké sněmovny byla chybou a vypovídá o vnitřní situaci v koalici Spolu," míní expert.Vysoká ústavní činitelka si přeje vyhnání ústavního činitele jiného státu. Není to za hranou?„Samozřejmě, že je to za hranou a je to vrcholem nedostatku diplomatického taktu, ale i elementární lidské slušnosti. Ale co chceme od naprosté politické amatérky bez základních znalostí politické práce, která se „z leknutí“ stala předsedkyní Sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny má být diplomat, vystupovat smířlivým, jednotícím dojmem a hledat konsensus v domácí i zahraniční politice. Obávám se, že toho paní Pekarová není schopná a tento případ je pouze první vlaštovkou," říká pan Pána.Jak takové výroky odpovídají prioritě vlády spolupracovat v rámci V4?„Podobné výroky svědčí o snaze paní předsedkyně plnit svědomitě úkoly, zadané jejími zahraničními loutkovodiči, při likvidaci spolupráce zemí V4. Na Slovensku se to již podařilo a paní Pekarová těmto snahám snaživě sekunduje," říká expert.Nebude Česko spíš destruktivním prvkem v rámci V4? Třeba za chvilku uslyšíme z úst M. Pekarové-Adamové podporu polské opozice…„Domnívám se, že toho se od paní předsedkyně PS záhy dočkáme. Neočekávám, že by se naše země v nejbližší budoucnosti stala tmelícím prvkem V4, spíše naopak. Můžeme jenom doufat, že vláda jako taková se bude řídit zájmy České republiky, jak to například dělá křídlo v ODS vedené poslancem Evropského parlamentu za ODS Janem Zahradilem, který podporuje přijetí europoslanců strany pana Orbána do frakce evropských konzervativců (ECR)," říká Lubomír Pána.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

