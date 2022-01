https://cz.sputniknews.com/20220111/severni-korea-smerem-k-japonskemu-mori-odpalila-neidentifikovanou-strelu--17163765.html

Severní Korea směrem k Japonskému moři odpálila neidentifikovanou střelu

Severní Korea směrem k Japonskému moři odpálila neidentifikovanou střelu

Korejská zpravodajská agentura Yonhap s odkazem na Společný výbor náčelníků generálních štábů Jižní Koreje informovala o tom, že KLDR odpálila neznámou střelu... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

Předpokládaná balistická raketa podle slov japonského ministra obrany Nobuo Kišiho uletěla asi 500 kilometrů, ale přesné místo dopadu zatím není známé.„Mohla to být i raketa dlouhého doletu odpálená na kratší vzdálenost,“ řekl spolupracovník americké Carnegieho nadace pro mezinárodní mír Ankit Panda.Japonská pobřežní stráž nyní vyzývá posádky námořních lodí, aby se v případě nálezu držely dál od trosek vypuštěné střely.Ze strany KLDR se jedná již o druhý test zbraní v novém roce. První zkoušky proběhly 5. ledna, kdy KLDR odpálila nadzvukovou hypersonickou raketu, která doletěla do vzdálenosti 700 kilometrů a podle severokorejské státní agentury „přesně zasáhla cíl“.K předchozímu došlo 19. října, kdy Severní Korea otestovala novou balistickou raketu odpalovanou z ponorky.Účast KLDR na Olympiádě v PekinguKorejská centrální telegrafní agentura minulý týden uvedla, že Severní Korea odmítla svoji účast na Olympiádě v Pekingu kvůli „nepřátelským silám“.Vláda Severní Koreji zavrhla činy Spojených států a jejich „vazalských“ stoupenců, kteří podle nich jsou nacíleni na maření úspěšného zahájení her. Podle Pchjongčchangu tyto činy urážejí ducha olympijské charty.Mezinárodní olympijský výbor (MOV) loni v září pozastavil činnost Národního olympijského výboru (NOV) KLDR do konce roku 2022 údajně „za porušení charty a neplnění závazků“. Severokorejský tým už vynechal letní olympijské hry v Tokiu v červenci až srpnu 2021.Zimní olympijské hry se budou konat v Pekingu od 4. do 20. února roku 2022.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

