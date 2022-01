https://cz.sputniknews.com/20220111/to-je-labuzo-ceska-foodbloggerka-sdilela-recept-na-luxusni-rozmackle-brambory-17167593.html

„To je labůžo!“ Česká foodbloggerka sdílela recept na luxusní rozmáčklé brambory

Není žádným tajemstvím, že brambory jsou bohaté na minerály, vitamíny, bílkoviny a jsou téměř bez tuku. Nejen, že jsou levným zdrojem energie a nutričně významných látek, ale také jsou považovány za nejlepší potravinový koncentrát na světě. Není tedy divu, že na internetu se to recepty, v nichž hrají prim právě brambory, jen hemží.Tentokrát se o svůj tip na Instagramu podělila i oblíbená česká foodbloggerka. Nasdílela totiž recept na rozmáčklé brambory s fetou a česnekem.Příprava není nijak náročná a stejně tak ani pořízení všech surovin nezruinuje vaši peněženku. Co tedy budete potřebovat? Na čtyři porce si připravte následující suroviny:Postup přípravy je pak následující:Nutno dodat, že daná foodbloggerka má své recepty vždy hezky propracované a připojuje k nim často podrobný videonávod.A jaké byly reakce na daný pokrm? Vypadá to, že dotyčná svým nápadem mnohé inspirovala.A přidávali se další: „Tak to hned musím vyzkoušet!“„Tohle dělávám, výborná mňamka. Někdy is bryndzou, mozzarellou nebo když je čerstvý, tak s ovčím sýrem,“ svěřila se další fanynka.Sára Köpplová alias @zhubnivkuchyniSára Köpplová je influencerka a česká foodbloggerka. Řadí se mezi bojovnice se záchvatovitým přejídáním a na svém Instagramu sdílí jak svou cestu se zákeřnou poruchou, tak i spoustu úžasných receptů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

