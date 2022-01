V Kremlu promluvili o dělostřelecké přípravě USA na nová jednání s Ruskem

„Díky bohu myčky nepatří do kategorie toho nejsvětějšího, ačkoli je to velmi důležité pro pohodlí v každodenním životě… Ano, skutečně vidíme, že jako mantru naši američtí oponenti nadále vyhrožují novými sankcemi. Je zřejmé, že probíhají informační úniky do různých médií, stejně jako do jmenovaných novin, o tom, že to budou sankce. Řekl bych, že to asi patří do kategorie takové informační dělostřelecké přípravy před tím kolem konzultací, které proběhlo včera,“ řekl Peskov při odpovědi na otázku, zda Rusko dokáže přežít takové sankce, pokud budou zavedeny.