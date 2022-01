https://cz.sputniknews.com/20220111/v-usa-uznali-nesmyslnost-boje-proti-plynovodu-nord-stream-2-17169217.html

V USA uznali nesmyslnost boje proti plynovodu Nord Stream 2

V USA uznali nesmyslnost boje proti plynovodu Nord Stream 2

Hypotetické zablokování spuštění plynovodu Nord Stream 2 nezpůsobí ruské ekonomice žádné škody, napsal odborník Chris Miller ve svém sloupci pro Foreign... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

„Někteří členové Kongresu jsou prostě posedlí blokováním plynovodu Nord Stream 2 – opatřením, jehož následky pro ruskou ekonomiku budou skoro nulové. Bude-li Nord Stream 2 zavřen, bude Rusko prostě dodávat do Evropy plyn již existujícími plynovody,“ napsal odborník.Podle jeho slov existuje už nyní přebytek propustné kapacity plynovodů, kvůli čemuž objem prodejů ruského plynu do Evropy zůstane neměnný.Nord Stream 2 je plynovod o kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně položený od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Jeho výstavba byla ukončena 10. září, nyní jsou obě větve naplněny plynem a zcela připraveny k provozu. K uvedení do provozu je ale třeba ukončit proceduru certifikace společnosti Nord Stream 2 AG jako operátora. V souladu s evropským zákonodárstvím musí založit německou dceřinou společnost a podat novou přihlášku na certifikaci už jejím jménem. Pak učiní Spolková síťová agentura SRN rozhodnutí, k němuž se vyjádří Evropská komise. Jak píší média, může to trvat ještě několik měsíců.V Moskvě nejednou vyzvali k tomu, aby nebyla situace kolem Nord Stream 2 politizována, a zdůraznili, že jde o čistě komerční projekt, který je výhodný nejen pro Rusko, ale také pro EU.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

