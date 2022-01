https://cz.sputniknews.com/20220111/vedci-upozornili-na-rekordni-oteplovani-oceanu-17171598.html

Vědci upozornili na rekordní oteplování oceánů

Vědci upozornili na rekordní oteplování oceánů

Vědci z Číny a Spojených států uveřejnili zprávu o tendenci ke změně teploty hladiny oceánů a jejích následcích za období od 50. let minulého století. V roce... 11.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-11T16:11+0100

2022-01-11T16:11+0100

2022-01-11T16:11+0100

svět

oceán

vědci

ekologie

klima

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1b/13254713_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_ffc23404cf719e05c3c46d9cded74a61.jpg

Minulý rok byl prvním v rámci Dekády oceánských věd, vyhlášené OSN, jejímž úkolem je zachovat lidskou společnost a přírodní ekosystémy, z nichž mnohé jsou spojeny s oceánem. Zveřejněná zpráva, na které pracovalo 23 výzkumníků ze 14 ústavů, shrnuje dva mezinárodní soubory dat: z Ústavu fyziky atmosféry Čínské akademie věd (IAP CAS) a Národního environmentálního informačního centra amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA).„Teplota oceánu po celém světě neustále stoupá a je hlavním indikátorem antropogenní změny klimatu,“ uvedl ve společné tiskové zprávě spoluautor Kevin Trenberth z Národního centra pro výzkum atmosféry v Coloradu. „V této zprávě jsme obnovili sledování oceánu do roku 2021 a také jsme revidovali a přepracovali dřívější údaje.“Vědci zjistili, že horních 2000 metrů oceánu absorbovalo za poslední rok o 14 zettajoulů více než v roce 2020, což je 145krát více než světová produkce elektřiny v roce 2020.„Kromě tepla oceán absorbuje 20 až 30 procent antropogenních emisí oxidu uhličitého, což vede k okyselení oceánu. Oteplování oceánu však snižuje jeho schopnost pohlcování uhlíku a ve vzduchu zůstává více oxidu uhličitého,“ říká Lijing Cheng, první autor článku a pracovník Mezinárodního centra pro vědy o klimatu a životním prostředí při IAP CAS. „Monitorování a pochopení souvislosti pohlcování tepla a uhlíku je v budoucnosti důležité pro sledování cílů týkajících se zmírňování změny klimatu.“Tepelný obsah oceánu je jedním z nejlepších ukazatelů klimatických změn souvisejících s lidskou činností. Nehledě na to, že globální povrchová teplota oceánu v roce 2021 je rekordní v posledních letech, není nejvyšší za celou historii pozorování. Je to dáno tím, že aktuálně pozorovaná fáze La Niña -Jižní oscilace vede k ochlazení tropické části Tichého oceánu.Po korekci fází oteplování a ochlazování známých jako El Niño a La Niña v modelu došli vědci k závěru, že od konce 50. let 20. století dochází k trvalému oteplování oceánu.„Vědci potřebují necelé čtyři roky ke změření teploty oceánu, než oddělí signál antropogenního oteplování od přirozených variací,“ řekl další autor studie, John Abraham, profesor na St. Thomas University v Minnesotě. Výsledky studie ukazují, že oteplování oceánů je výsledkem změn ve složení atmosféry, spojených s lidskou činností. A důsledky budou podle vědců velmi hmatatelné. Jak se oceány ohřívají, voda se rozšiřuje a hladina moří stoupá, teplé vodní masy mění povětrnostní systémy, vytvářejí předpoklady pro silné bouře a hurikány, zvyšují množství srážek a riziko záplav.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220111/cinsti-vedci-prozradili-neobvykly-priznak-nedostatku-vitaminu-d-17154740.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oceán, vědci, ekologie, klima